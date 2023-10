Mark Kiptoo stellt beim Dreiländer-Marathon neuen Streckenrekord auf

Mit der Rekordteilnehmerzahl von insgesamt 8500 Laufbegeisterten aus rund 50 Nationen ist der Dreiländer-Marathon 2023 über die Bühne gegangen. Die Teilnehmerzahl ist dabei nicht der einzige Rekord, denn der Kenianer Mark Kiptoo hat den Marathon über die Volldistanz in 2:09,15 Stunden gewonnen und verbesserte dadurch damit den Streckenrekord vom Vorjahr um zehn Sekunden. Das anvisierte Ziel, den eigenen Master-Weltrekord einzustellen, verpasste der 46 jährige Läufer um gerade einmal vier Sekunden.

Einerseits ärgerlich, andererseits dem schnellen Anfangstempo geschuldet, wie er im Ziel kommentierte. Denn gegen Schluss wurde es doch richtig warm, was auch den Kenianer schlauchte. Diese vier Sekunden ärgerten ihn selbst am wenigsten. „Das ist nicht so schlimm ‐ es war ein tolles Rennen“, erzählt er begeistert, nachdem er gleich nach Zielankunft bereit für Interviews war. Sein Landsmann Japheth Kosgei, der mit einem Rückstand von fast sechs Minuten ins Ziel gelangte, wäre dazu nicht imstande gewesen, völlig ausgepumpt überquerte er die Ziellinie. Dritter wurde der dritte Kenianer im Bunde, Cherop Hammington.

Sieger hofft auf erneute Teilnahme

Derweil plant Mark Kiptoo schon für das nächste Jahr: „Es wäre schön, wenn ich im kommenden Jahr wieder eingeladen werde. Wenn ich meine eigenen Pacemaker dabei hätte, könnte der Rekord auf jeden Fall fallen. Aber schon die Atmosphäre, das tolle Publikum entlang der gesamten Strecke, das ist schon etwas Besonderes hier“, schwärmt der Kenianer vom Bilderbuchlauf, der durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt.

Einen Pacemaker hatte beim Dreiländer-Marathon eine der beiden Favoritinnen auf den Sieg bei den Frauen, Kebebush Yisma, stets bei sich. Der forderte der Äthiopierin alles ab und trotzdem hat es nicht für einen Rekordlauf am Bodensee gereicht. Mit einer Zeit von 2:31,04 Stunden blieb sie eine Minute und drei Sekunden über dem aktuellen Streckenrekord. Der nach Ansicht von Rennleiter Günter Ernst zu schnelle Rennbeginn rächte sich auch bei der zierlichen Frau. Ihre Landsfrau Bilo Bashanke kam nach 2:39,30 Stunden genauso atemlos wie ihre Konkurrentin ins Ziel. Rund 25 Minuten vor der Drittplatzierten, der Deutschen Alexandra Bauer.

Das Publikum trug auch den Vierten bei den Männern geradezu ins Ziel. Stefan Spettel vom ZSV Laufteam Wolfurt kam knapp eine halbe Stunde nach dem Sieger ins Ziel und sicherte sich damit die Landesmeisterschaft, die bei diesem Marathon traditionell ausgetragen wird.

Am Samstag stehen die Kinder im Mittelpunkt

Einen Tag zuvor standen die Kinder im Fokus. Über 2500 haben am zum „Vorarlberg bewegt“ Kindermarathon im Bodenseestadion in Bregenz teilgenommen. Riesengroß war dann die Resonanz am Haupttag. Der Seehafen in Lindau war proppenvoll am Sonntagvormittag, die rund 5500 Läuferinnen und Läufer stauten sich bis weit hinter die Hafenpromenade. Im Gegensatz zu den Tagen zuvor war die Luft bereits am Vormittag zumindest für die Zuschauer angenehm warm, für die Läufer hingegen eher zu warm. Diese Temperaturen in Verbindung mit dem zu schnellen Rennbeginn kosteten schlussendlich weitere Rekorde, aber das ist ja ‐ außer bei den Profis ‐ auch nicht die Motivation der allermeisten Läuferinnen und Läufer.

Jeder, der nach Viertel-, Halb- oder Marathon ins Ziel gelangt, kann sich da als Sieger fühlen, als Sieger über den inneren Schweinehund, den es irgendwann im Verlaufe des Rennens zu überwinden gilt. Und so kommen sie dann auch über die Ziellinie, die einen überglücklich und strahlend, andere mit der Erkenntnis, wie es ist, wenn man sich übernommen hat. So spielen sich Szenen ab wie die, wo Tracy McDonagh überglücklich auf die Knie fällt und ein Dankesgebet zum Himmel schickt, währenddessen hinter ihr Sanitäter eine andere Läuferin behandeln und auf einer Trage wegbringen.

Maurice-Andres sorgt für einen Gänsehautmoment

Für Gänsehautmomente sorgen dann wieder Teilnehmer wie Maurice-Andres, der auf Krücken ins Ziel kommt und stolz die beiden Gehhilfen in die Luft streckt. Noch vor drei Jahren saß der Sportbegeisterte im Rollstuhl ‐ ein Unfall mit dem Gleitschirm war die Ursache. Mühsam hat er sich da wieder herausgekämpft und läuft seitdem Viertel-, Halb- und auch Marathons, wobei er bei letzterem 24 Stunden benötigte, wie der gebürtige Allgäuer aus Buchenberg einräumt. Aber auch Geländeläufe durch Schlamm und mit Hindernissen, selbst Treppenrennen scheut er nicht. Entsprechend ist auch sein Shirt beschriftet, wo auf der Vorderseite in Anlehnung an das bekannte Motiv der Evolution des Menschen ein Mensch zunächst im Rollstuhl, dann am Gehstuhl und über Krücken schließlich freihändig läuft über der Aussage thront: „Paralyzed is not an excuse!“ ‐ gelähmt zu sein ist keine Entschuldigung, während auf dem Rücken auf Englisch zu lesen ist: „Die Ärzte sagten, du wirst niemals mehr gehen“. Maurice-Andres ist angetreten, das Gegenteil zu beweisen. Beim Dreiländer-Marathon ist er bereits zum zweiten Mal.

Auch oder vor allem wegen solcher Geschichten lebt ein Marathon. Als Erste können nur wenige ins Ziel kommen, gewinnen aber können alle, jeder mit einer eigenen Geschichte, was ihn oder sie dazu bringt, sich derartige Strapazen aufzubürden. Was spielen da schon die vier Sekunden für eine Rolle, die Mark Kiptoo zur neuen Weltbestleistung der Masters gefehlt haben? Er scheint das zu wissen, denn so schlimm empfand er das nicht ‐ und vielleicht lässt sich das im kommenden Jahr ausbügeln.