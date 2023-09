20 Jahre lang hat Marc Jehnes als Booker für den Cub Vaudeville gearbeitet. Jetzt ist Schluss. Ab Oktober wird er nicht mehr bei dem Verein angestellt sein.

Das bestätigen sowohl Florian Hedig, Vorsitzender und Kassier des Club Vaudeville, als auch Marc Jehnes auf Nachfrage der LZ. Hedig verweist auf Personalangelegenheiten und äußert sich nicht weiter dazu.

Laut Marc Jehnes habe man sich gemeinsam dazu entschieden, dass er aufhört, im Club zu arbeiten. „Die Luft ist einfach raus“, sagt er im Gespräch mit der LZ.

Jehnes bleibt Mitglied im Club

Er habe jede Band, die im Club auftrat, bestimmt zehnmal gesehen. „Früher war ich jünger als die Bands, dann gleich alt und heute bin ich älter.“ Die viele Arbeit nachts und am Wochenende habe dem 47–Jährigen mit der Zeit ebenfalls zugesetzt.

Der Abschied schmerze ihn nach so langer Zeit trotzdem. 1998 ist Jehnes in den Club eingetreten, seit 2003 hatte er als Booker für die Bands einer von zwei Festangestellten in dem Verein. Als Ausbilder für den Beruf Veranstaltungskaufmann habe er in dieser Zeit fünf Lehrlinge ausgebildet.

Es sei an der Zeit, den „Berufsjugendlichen“ hinter sich zu lassen, schreibt Jehnes in seiner Nachricht zum Abschied an die Geschäftspartner. 25 Jahre Jugend– und Kulturarbeit, über 1800 Konzerte und tausende schlafloser Nächte seien genug für ein Leben. Als Vereinsmitglied bleibe er dem Club erhalten, Jehnes ist Ehrenmitglied.

Beruflich orientiert Jehnes sich um

In Zukunft werde er sich auf die Arbeit im Thaibox–Studio konzentrieren, das er mit einem Geschäftspartner vor gut anderthalb Jahren eröffnet hat. Zudem starte er im Oktober eine Ausbildung zum Anti–Aggressionstrainer, die er bis 2025 abschließen will.

Einen Nachfolger für Marc Jehnes hat der Club Vaudeville noch nicht, sagt der Vorsitzende Florian Hedig. „Wir teilen uns die Arbeit erst einmal untereinander auf.“