Mano Ezoh sucht wieder Mitsänger für sein Konzert

Soulstar Mano Michael - bekannt als Mano Ezoh - sucht für seinen Gospel-Chor talentierte Sänger aus dem Landkreis Lindau und dem Allgäu. Seit dem Guinness-Weltrekord 2011 und 2015 in der Olympiahalle ist Mano Michael wieder zurück mit einem emotionalen Konzert.

Als Höhepunkt des Konzertes werden 200 Stimmen gesucht, die einige Gospel-Lieder gemeinsam mit dem Künstler auf einer Bühne präsentieren. Die monatlichen Workshops starten bereits im April 2024, der Probeort wird in Lindau sein, das Abschluss-Konzert findet im November 2024 auch in Lindau statt. Bewerbungen sind möglich per Mail an [email protected] mit dem Stichwort „Africa meets Gospel - Lindau“.