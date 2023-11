Bei einem Schachturnier ist es am Wochenende zu einer Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizei soll ein Mann ein Kind gegen eine Säule gestoßen haben. Dabei sind dem Kind drei Zähne abgebrochen.

„Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr, kam es im Rahmen eines Schachturniers in einer Schule in der Reutiner Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kind und einer bislang unbekannten Person“, heißt es dazu im Polizeibericht.

Das Kind sei dabei von einem Mann, den es beim Namen kennt, gegen eine Säule gestoßen worden. „Das Kind verletzte sich hierbei so, dass ihm beide vorderen Schneidezähne und ein Eckzahn abbrachen“, schreibt die Polizei.

Wer etwas gesehen hat, soll sich melden

Der Vorfall wurde erst am Sonntagmorgen bei der Polizei in Lindau angezeigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.