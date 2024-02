Bei Kontrollen auf der Autobahn 96 haben Lindauer Zollbeamte einen geschmuggelten SUV entdeckt. Der Mann, der damit unterwegs war, muss nun fast 10.000 Euro Steuern nachzahlen.

Es war ein Mercedes GL 350 im Wert von 30.000 Euro, der den Beamten aufgefallen ist. Die Beamten hielten das Auto am Mittwoch auf Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell an.

Sie haben ihn nachträglich verzollt, weil dessen Fahrer, ein 47-jähriger Mann aus der Slowakei, ihn ohne Zollanmeldung in die EU gebracht hatte. „Er gab an, den SUV zuvor in der Schweiz gekauft zu haben; am Fahrzeug waren so genannte Exportkennzeichen angebracht“, heißt es in der Mitteilung des Zolls.

Strafverfahren eingeleitet

Die Zöllner haben demnach ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Mann eingeleitet. Außerdem erhoben sie nachträglich 9320 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. „3000 Euro davon konnte der Slowake vor Ort bezahlen, den Rest muss er überwiesen.“