Mann fällt beim Geldwechseln auf Trickdieb herein

Einem perfiden Trickdiebstahl ist ein 83-jähriger Mann am Donnerstag gegen 13 Uhr in Lindau in der Grub zum Opfer gefallen. Der 83-jährige Mann wurde laut Polizeibericht durch eine bisher unbekannte Person angesprochen, ob er ihm Geld für einen Parkautomaten wechseln kann. Als der 83-Jährige seinen Geldbeutel hervorholte gelang es dem bisher unbekannten Täter, in den Geldbeutel des Geschädigten zu fassen und mehrere Geldscheine daraus zu entnehmen. Als der bislang unbekannte Mann wieder verschwunden war, stellte der 83-Jährige fest, dass insgesamt 250 Euro aus seinem Geldbeutel fehlen. Der Geschädigte konnte sich aber das Kennzeichen von dem Fahrzeug merken, in welches der Täter gestiegen und weggefahren ist. Die Polizei Lindau hat die Ermittlungen aufgenommen.