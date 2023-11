Mann fährt betrunken in anderes Auto

Lindau

Mann fährt betrunken in anderes Auto

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein 73-jähriger Mann ist am Freitag mit seinem Pkw auf der Bodenseestraße in Richtung Achberg gefahren. Laut Polizei übersah er wegen seiner Alkoholisierung ein am Straßenrand parkenden Auto und fuhr diesem hinten auf.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 12:27 Von: Lindauer Zeitung