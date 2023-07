Lindau

Mangturm ist für Besucher geöffnet

Lindau / Lesedauer: 2 min

Als Ersatz für den derzeit geschlossenen Leuchtturm öffnet die LTK zumindest an Wochenenden den Mangturm an der Seehafenpromenade. (Foto: Frederick Sams/LTK )

Die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür, doch die Türen des Lindauer Leuchtturms an der Hafeneinfahrt bleiben zur Enttäuschung vieler Bürger und Gäste aufgrund von brandschutzrechtlichen Arbeiten weiter geschlossen. Die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) hat sich deshalb entschlossen, als zwischenzeitliche Alternative zumindest an Wochenenden den Mangturm an der Seehafenpromenade zu öffnen.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 17:03 Von: sz