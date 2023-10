Lindau

Manfred Manns Earth-Band in Lindau

Lindau / Lesedauer: 2 min

Manfred Manns Earth-Band kommt 2024 nach Lindau. (Foto: Veranstalter )

Wer kennt sie nicht? Hits wie „Blinded By The Light“, „Davy´s On The Road Agai“, „Father of Day, Father of Night“, „Mighty Quinn“, „I came for you“ ‐ sie alle besitzen einen Klassiker-Status.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 17:10 Von: sz