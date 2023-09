Lindau

Mädchen schlagen sich in Schule

Lindau

Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren haben sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in einer Schule in Lindau wegen eines zuvor begangenen Diebstahls gestritten. Daraus entwickelte sich laut Polizeibericht „eine handfeste Auseinandersetzung“.

20.09.2023