Mädchen des SV Nonnenhorn sichern sich mehrere Pokale

Die Turnuntergau (TUG) Lindau hat die Vereine laut eigenen Angaben zu einem „etwas anderen, außergewöhnlichen Wettkampf“ geladen. Gemeint ist der Turner–Jugend–Vierkampf, bei dem Vielseitigkeit gefragt ist. Hier steht nämlich nicht nur das Gerätturnen im Vordergrund. In Heimenkirch bestanden die Disziplinen aus Bodenturnen, Sprüngen am Minitrampolin, einem Sprint in der Leichtathletik sowie Brustschwimmen.

Für diesen Wettkampf war der TSV Heimenkirch der perfekte Gastgeber, da er all diese Disziplinen in unmittelbarer Nähe der Turnhalle anbieten kann. So freuten sich alle auf dieses sportliche Kräftemessen — das unterstreichen die Anmeldungen. Die TUG Lindau begrüßte beim Turner–Jugend–Vierkampf am vorletzten Julisamstag 165 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch einige auswärtige Vereine sind nach Heimenkirch gekommen. Mit dabei waren die DJK Breitenthal, die TSG Füssen, der TSV Marktoberdorf, der TSV Oberstdorf sowie der TSV Sonthofen. Aus dem Landkreis Lindau starteten der SV Nonnenhorn, der SV Weiler, der TSV Opfenbach, der TSV Röthenbach, der TSV Stiefenhofen sowie der TSV Heimenkirch.

Am Boden zeigten die Teilnehmer alle eine selbst zusammengestellte Übung, die vorgeschriebene Pflichtteile beinhalten musste. „Die zwei zu turnenden Bahnen hatten es wirklich in sich“, heißt es in der Mitteilung der TUG Lindau. Aber auch die gymnastischen Teile sind stark in die Bewertung eingeflossen. Am Sprung wurden jeweils zwei selbstgewählte Sprünge absolviert, Salti mit halben Schrauben waren hier reihenweise zu sehen.

Sehr stark präsentierten sich auch die Mädchen des SV Nonnenhorn. Als Mannschaft dominierten die Sportlerinnen des Vereins die Kategorien Jugend B, Schülerinnen A und Schülerinnen B. Sina Krügers (Mädchen, Jugend B), Alena Krüges (Mädchen, Jugend C), Morgan Matthaes (Mädchen, Schülerinnen A) und Lykka Reimann (Mädchen, Schülerinnen B) setzten sich in der Einzelwertung durch.

Besonders viele Pokale und Medaillen heimste auch der TSV Marktoberdorf ein. In der Mannschaftswertung gewann der TSV bei den Buben die Kategorien Jugend B und Schüler B. Auch in der Einzelwertung hatte der Verein einige Erfolge vorzuweisen. Matthias Steger setzte sich bei den Buben in der Kategorie Jugend A durch. Außerdem bestand das Treppchen in der Kategorie Schüler B nur aus Sportlern des TSV: Benedikt Krieger siegte vor Josef Reiß und Roman Weis.

Die Ergebnisse:

Mannschaftswertung: Buben, Jugend B: 1. TSV Marktoberdorf; Buben, Schüler A: 1. TSV Sonthofen, 2. TSV Opfenbach; Buben, Schüler B: 1. TSV Marktoberdorf; Mädchen, Jugend B: 1. SV Nonnenhorn; Mädchen, Jugend C: 1. SV Nonnenhorn, 2. TSG Füssen, 3. SV Weiler; Mädchen, Schülerinnen A: 1. SV Nonnenhorn, 2. TSG Füssen, 3. TSV Opfenbach; Mädchen, Schülerinnen B: 1. SV Nonnenhorn, 2. SV Weiler, 3. TSG Füssen.

Einzelwertung: Buben, Jugend A: 1. Matthias Steger (TSV Marktoberdorf), 2. Linus Hergesell (DJK Breitenthal); Buben, Jugend B: 1. Finn Gebel, 2. Simon Kaufmann, 3. Laurin Klee (alle TSV Marktoberdorf); Buben, Jugend C: 1. Lian Tromba (TSV Opfenbach), 2. Sebastian Kögel (TSV Sonthofen), 3. Kaspar Stohr (TSV Opfenbach); Buben, Schüler A: 1. Samuel Laur (TSV Sonthofen), 2. Max Patscheke (TSV Opfenbach), 3. Mattheis Aksel (TSV Sonthofen); Buben, Schüler B: 1. Benedikt Krieger, 2. Josef Reiß, 3. Roman Weis (alle TSV Marktoberdorf); Mädchen, Jugend A: 1. Maike Häringer (TSG Füssen), 2. Vanessa Kölbl (TSV Marktoberdorf), 3. Svenja Ernst (DJK Breitenthal); Mädchen, Jugend B: 1. Sina Krügers (SV Nonnenhorn), 2. Diana Csorba (TSG Füssen), 3. Marah Reisinger (SV Nonnenhorn); Mädchen, Jugend C: 1. Alena Krüges (SV Nonnenhorn), 2. Lina–Marie Leser, 3. Lea Melf (beide TSG Füssen); Mädchen, Offene Klasse: 1. Lisa Riedel (DJK Breitenthal), Mädchen, Schülerinnen A: 1. Morgan Matthaes (SV Nonnenhorn), 2. Leni Straub (TSV Opfenbach), 3. Hanna Melf (TSG Füssen); Mädchen, Schülerinnen B: 1. Lykka Riemann (SV Nonnenhorn), 2. Ida Einsle (SV Weiler), 3. Jule Däxle (TSG Füssen).