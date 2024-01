Lindau

LZ veröffentlicht Sternsinger-Fotos auf „Meine Heimat“

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die LZ veröffentlicht gern alle Fotos der Sternsinger. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa )

Wie in jedem Jahr veröffentlicht die Lindauer Zeitung auch in diesem Jahr wieder Fotos von den Sternsingern. Was zu beachten ist.

Veröffentlicht: 04.01.2024, 11:09 Von: Julia Baumann