luv feiert Zehnjähriges

„Man sieht: Es geht auch ohne G1“, sagt der Regionalbischof des Kirchenkreises Augsburg Axel Piper im Blick auf den Festgottesdienst, den die Jugendlichen von luv zur Jubiläumsfeier mit etwa 150 Gästen gestaltet haben. „G1“ steht für „Grundform 1“. Sie bestimmt, wie ein evangelischer Gottesdienst eigentlich abzulaufen hat. Doch die Jugendlichen sehen sich daran nicht gebunden. luv und alle anderen Jugendkirchen sind eben Experimentierräume, wo geistliches Leben und kirchliche Gemeinschaft neu gedacht wird.

Ein echter „Meilenstein“ sei der evangelischen Kirche mit luv und dem Kirchlichen Zentrum „kiez“ in Lindau gelungen - da ist sich auch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons sicher und betont die gute Kooperation von luv mit der offenen Jugendarbeit in Lindau und mit den Jugendverbänden. Das nächste gemeinsame Projekt steht schon in den Startlöchern: Beim „Bandtag“ im Februar sollen junge Menschen ihre ersten Erfahrungen im Bereich Bandmusik, Gesang und DJing machen können. Die Stadt hat das Projekt großzügig gefördert.

„Ich wünsche mir hauptamtliche Mitarbeiter, die nur für uns Jugendliche da sind!“, darauf besteht die erste Vorsitzende von luv, die 17-jährige Schülerin Victoria Krebs in ihrem Grußwort an die Festgemeinschaft. Nur so werde man den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht und habe ausreichend Ressourcen für jugendgerechte Angebote. Auch das ständige Ringen um die Finanzierung von Jugendkirchen wie luv sei ärgerlich. In Zukunft brauche es langfristige finanzielle Sicherheit - da sind sich Krebs und die anderen freigewählten Mitglieder der luv-Leitung einig.

Ein gelungenes Fest, zehn Jahre nach der Gründung, mit vielen Gestaltern, Unterstützern und Begleitern der Jugendkirche luv. Nun richtet sich der Blick in die Zukunft mit viel Rückenwind und neuen Ideen.