Live-Reportage über Kolumbien im Parktheater Lindau

Zwei Ozeane, die Andenkette und fünf einzigartige Naturregionen, verschiedenste Kulturen und herzliche Menschen, das ist Kolumbien. Der Fotojournalist Immanuel Schulz bereist dieses Land nun schon seit zwölf Jahren und verbrachte dort alles in allem über 24 Monate mit stets wachsender Begeisterung. Schulz zeigt in seiner spannenden und unterhaltsamen Live-Reportage ein ganz neues Bild von Kolumbien.

Gerade die Kontraste die man entdeckt und nicht zuletzt in der atemberaubenden Natur, beeindruckten Immanuel Schulz laut der Ankündigung von Wunderwelten immer wieder. Er reiste vom Pazifik in die Karibik, über die drei Kordilleren der Anden, in die großen Städte, sowie in die Llanos, die Ebenen im Osten und die Regenwälder am Amazonas und Choco.

In seinem Vortrag am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Parktheater Lindau gibt Schulz einen tiefen Einblick in die reiche Kultur, die wunderschöne Natur und in das alltägliche Leben der Kolumbianer. Er bringt den Zuschauern seinen ganz persönlichen Eindruck von Kolumbien mit, der sich in seinen lebhaften Geschichten widerspiegelt. So etwa, wenn er seine Erlebnisse mit den gigantischen Lederschildkröten schildert, die an den Stränden im Norden ihre Eier legen. Er bekam einen der wenigen Presseausweise, um das farbenprächtige Blumenfest in Medellín hautnah zu dokumentieren. Und er erzählt über seine interessanten Begegnungen mit der indigenen Bevölkerung Kolumbiens.

Infos und Tickets unter www.WunderWelten.org