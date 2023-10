Am frühen Dienstagnachmittag sind alle Listen in Schwaben ausgezählt. Ulrike Müller wird die Freien Wähler künftig im bayerischen Landtag vertreten. Thomas Gehring verpasst den Wiedereinzug ins Maximilianeum knapp. Damit hat der Stimmkreis Lindau-Sonthofen nur noch zwei statt vorher vier Abgeordnete im Landtag.

Verbergen kann Gehring seine Enttäuschung am Dienstagnachmittag nicht. Trotz seines guten Ergebnisses bei den Erststimmen wird er nicht Teil des neuen Landtags. Er landet auf Platz fünf, die Grünen in Schwaben dürfen aber nur vier Abgeordnete über die Liste in den Landtag schicken.

Dass es für ihn nicht gereicht hat, kreidet er auch seiner eigenen Partei an. „Wir Allgäuer konnten uns einfach nicht gut platzieren.“ Gehring war auf Listenplatz sechs ins Rennen gegangen und konnte sich einen Platz nach oben arbeiten. Insgesamt hat er bei dieser Wahl gut 19.000 Stimmen gesammelt. Vor fünf Jahren waren es mehr als 34.000.

Dass es jetzt keinen grünen Abgeordneten aus dem Stimmkreis Lindau-Sonthofen gibt, ist aus seiner Sicht ein Problem. „Denn es gibt hier viele Themen, die wichtig sind und bearbeitet werden müssen.“ Auch der Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart, der für die Grünen im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu kandidiert hatte, hat es nicht in den Landtag geschafft. Er landet hinter Gehring auf Platz sechs.

Müller kommt auf fast 25.000 Stimmen

Schon am Sonntagabend war absehbar, dass Ulrike Müller künftig die Freien Wähler im Landtag vertreten würde. Sie landet an dritter Stelle der Schwaben-Liste, die Freien Wähler haben sechs Plätze zu vergeben. Die gebürtige Augsburgerin sammelt in anderen Stimmkreisen noch gut 10.000 Stimmen ein und kommt so insgesamt auf fast 25.000.

Müller zeigte sich schon am Wahlabend siegessicher und zufrieden sowohl mit ihrem eigenen Ergebnis, als auch mit dem ihrer Partei. „Das ist eine enorme Leistung, auch, weil wir solche Zugewinne machen.“ Als Abgeordnete möchte sie sich unter anderem für die Landwirtschaft einsetzen.

Nur wenige Wähler außerhalb seines eigenen Stimmkreises konnte der AfD-Kandidat Uwe Schweizer überzeugen. Er landet mit insgesamt gut 12.000 Stimmen auf dem letzten Platz der AfD-Liste in Schwaben.

Alle CSU-Sitze mit Direktkandidaten belegt

„Ich werde mich trotzdem weiter politisch engagieren“, sagt Schweizer. Er könne sich zum Beispiel vorstellen, noch einmal als Landrat zu kandidieren. 2020 war er bei der Kommunalwahl im Oberallgäu für den Posten angetreten, war aber nicht erfolgreich.

SPD-Kandidat Markus Kubatschka kommt mit knapp 5700 Stimmen auf Listenplatz neun ‐ und ist damit von einem Einzug in den Landtag weit entfernt. Denn die SPD darf aus Schwaben nur zwei Sitze belegen.

Der Scheidegger Ralf Arnold, der für die CSU über die Liste ins Rennen gegangen war, schafft es mit knapp 19.000 Stimmen auf Platz 15. Doch die CSU in Schwaben hat nur 13 Sitze. Und die sind alle schon mit Direktkandidaten belegt.