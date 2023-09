Lindaus Zweite startet erfolgreich in die Bezirksliga

Die zweite Mannschaft des Schachclubs Lindau hat ihr Auftaktspiel in der Bezirksliga mit 4,5:3,5 gewonnen. Nach dem Aufstieg wussten alle, dass es kein Zuckerschlecken sein würde. Glücklicherweise reiste der SK Leutkirch allerdings nicht in Bestbesetzung an.

Gleich nach 30 Minuten gab es den ersten Punkt für Lindau ‐ Michael Voss konnte seinen jungen Kontrahenten überlisten und die Dame gewinnen. Das gleiche schaffte Felix Rendelmann in seinem ersten Einsatz für das Team. Auch neu in der Mannschaft ist der 12-jährige Nikita Pavlov. Obwohl sein Gegner viel stärker war, hat er lange mitgehalten, musste aber am Ende Lehrgeld bezahlen.

Heiko Roth tütet den Sieg ein

Hadern war aber nicht angesagt, die Lindauer sollten das Spiel am Ende ziehen. Heiko Roth gewann einen Springer auf Kosten einer luftigen Königsstellung, dann krönte er die Partie mit einem Damenopfer und Grundreihenmatt. Damit war das Match bereits für Lindau gewonnen. Die Aufgabe von Dennis Müller auf Brett eins wirkte sich somit nicht mehr negativ aus.