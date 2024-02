Lindaus Schachspieler bekommen eine Lehrstunde

Es läuft diese Saison nicht für Schachspieler in der Landesliga Oberschwaben: Nach einer weiteren Niederlage beim bisherigen Tabellennachbarn Weingarten ist Lindau in einer engen Tabelle bereits auf den geteilten siebten Platz abgerutscht.

Gegen die eigentlich gleichwertig aufgestellten Gastgeber kamen die Lindauer laut Mitteilung schnell unter die Räder. Nach einem Auftaktremis durch Alfons Raiber an Brett fünf gingen zwei Partien ungewohnt schnell verloren. Stefan Greussing am vierten und Holger Lassahn am dritten Brett gerieten in einen Königsangriff und mussten beide zum 0,5:2,5-Zwischenstand aufgeben. Wenig später verkürzte Thomas Jäckel an Brett zwei mit einem souveränen Endspiel mit Mehrbauer. Dies sollte aber der einzige Lindauer Tagessieg gewesen sein.

An den restlichen vier Brettern musste risikoreich auf Sieg gespielt werden, allerdings ohne Erfolg. Julius Weissenberger und Dennis Müller schafften an den Brettern sechs und acht ein Remis, während die beiden übrigen Partien nach fast fünf Stunden Spieldauer verloren gingen. Karl Steudel verlor am Spitzenbrett, auch Günter Scherbaum am siebten Brett unterlag zum 2,5:5,5-Endstand. Im letzten Heimspiel am 17. März kommt der bisher verlustpunktfreie Tabellenführer Mengen nach Lindau.