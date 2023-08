Lindaus Feuerwehr rettet zwei Menschen

Die Hauptamtliche Wachbesatzung musste am Dienstagvormittag um 9.46 Uhr ausrücken. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter in die Grub zum schonenden Herausholen eines Patienten mit der Leiter aus dem zweiten Obergeschoss an. Nach knapp einer Stunde konnten die Kräfte, nach Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst wieder abrücken.

Bereits am Montag kurz vor Mitternacht wurde der Löschzug West an den Schwesternberg gerufen. Eine Person in einem Mehrfamilienhaus benötigte medizinische Unterstützung und hatte um Hilfe gerufen. Über ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss, verschaffte sich ein Trupp Zugang zur Wohnung. Die Person wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Auch die Lindauer Polizei war mit einer Streife vor Ort.