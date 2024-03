Lindaus ehemaliger Chef der Wasserschutzpolizei, Klaus Achtelstetter, ist am Sonntag bei einem Tauchunfall im Bodensee tödlich verunglückt.

Das bestätigt Michael Jeschke, Leiter der Lindauer Polizeiinspektion, auf Nachfrage der LZ. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 61-jährige Achtelstetter am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr allein im Bodensee bei Meersburg tauchen.

„Aus bislang ungeklärten Gründen leitet er nach einer Tauchzeit von zehn Minuten aus circa 20 Metern Tiefe einen Notaufstieg an die Oberfläche ein“, heißt es in der Pressemeldung des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz mit Sitz in Göppingen.

Aufmerksame Zeugen haben ihn demnach entdeckt und erste Hilfe geleistet. „Die durch Passanten und den Rettungsdienst bis ins Krankenhaus durchgeführte Reanimation blieb ohne Erfolg“, schreibt die Polizei weiter.

Obduktion und Überprüfung der Geräte

Was genau passiert ist, ist auch am Montag noch unklar. „Er war ein erfahrener Taucher“, sagt Markus Schlatter, Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz. Dass Achtelstetter den Notaufstieg noch selbst initiiert habe, deute darauf hin, dass er entweder einen technischen Defekt bemerkt, oder gesundheitliche Probleme bekommen habe.

Darum gebe es nun eine Obduktion, außerdem würden die Geräte überprüft. Weitere Ermittlungen übernimmt der Ermittlungsdienst der Wasserschutzpolizei Überlingen.

Die Kollegen in Lindau habe die Nachricht von Achtelstetters Tod tief getroffen, sagt Polizeichef Jeschke im Gespräch. Klaus Achtelstetter war 33 Jahre lang bei der Lindauer Wasserschutzpolizei, für viele war er deren Gesicht. Erst vor gut einem Jahr hat er sich in den Ruhestand verabschiedet.

Den Bodensee hat er auch in seiner Freizeit geliebt: Er war leidenschaftlicher Taucher und Segler.