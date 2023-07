Für die Lindauerinnen und Lindauer ist das Kinderfest der schönste Tag im Jahr. Drei von ihnen erzählen, wie sie das Fest als Kinder erlebt haben — und was sie nie vergessen werden. Den Anfang macht die 96–jährige Anneliese Spangehl, die schon 1928 Festkleid und Blumenkränzchen trug.

Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl

Meine Mutter erzählte mir, dass ich mit drei Jahren mit Kränzchen und neuem Kleid im Leiterwagen von größeren Nachbarskindern zum Kinderfestumzug mitgenommen wurde. Bis zur Seebrücke habe ich immer gerufen: „Kinderfest, warte, ich komme!“

Schon als Kleinkind ist Anneliese Spangehl beim Lindauer Kinderfest dabei. Auf dem Foto, das 1928 entstand, dürfte sie anderthalb Jahre alt sein. Heute ist sie 96. (Foto: privat/Anneliese Spangehl )

Als Aeschacher Schulkind war der Nachmittag in der Schachenbrauerei der Höhepunkt, als die Aeschacher Musiker unser kleines Singspiel musikalisch untermalten und es danach ein großes Eis gab. Das traurigste Kinderfest fand für mich in der dritten Volksschulklasse auf der Insel statt.

Ich hatte ein wunderschönes neues Kleid bekommen, hatte mich auf die Spiele beim Schützengarten und die Geschenke gefreut. Ja, und dann lag ich mit Scharlach und hohem Fieber im Bett.

Es war schlimm für mich, die Böller, die Musikkapellen und natürlich auch die Musik des Karussells zu hören, aber nicht aus dem Bett, nicht mal in unseren Garten zu dürfen, weil die strenge Krankenschwester dies verboten hatte.

Als Lehrerin hat Lindaus Ehrenbürgerin Anneliese Spangehl unzählige Kinderfeste miterlebt. (Foto: privat/Anneliese Spangehl )

Die Tränen flossen. Die Geschenke konnte ich auch nicht erkegeln, sondern musste mit einem Turnbeutel vorliebnehmen. Aber das von meinem Vater herein geschmuggelte Eis schmeckte natürlich toll.

In bester Erinnerung aber bleiben mir als Lehrerin die Kinderfestgottesdienste, der (mitunter anstrengende) Festumzug zur Insel und das „Lindau hoch“ vor dem Alten Rathaus.

Unvergessen, als es beim Festakt des 325. Kinderfestes zu schütten begann, der Regen die grün–weißen Bändchen aufweichte und unsere Kleider färbte. Einer der Stadträte auf der Treppe rief damals: „Ihr seid doch nicht aus Zucker!“ Meine Erstklässler reagierten sofort: Du hast leicht reden, stehst ja auch im Trockenen!

Anneliese Spangehl (dritte von links) 2019 beim Festakt auf der Rathaustreppe. (Foto: Christian Flemming )

Unvergessen bleiben auch die Nachmittage in der Sängerhalle mit den tollen Aufführungen von Alfons Handerer, zum Beispiel „Die Waschfrauen vom Kleinen See“. Ein dickes Lob gilt all den ehrenamtlichen Heferinnen und Helfern, die unsere Kinderfeste vorbereiten und gestalten. Auf sie alle ein dreifach „Lindau hoch“

Kinderfest–Koordinatorin Birgit Russ

Schon als kleines Mädchen im Kindergarten, als ich noch nicht mitlaufen durfte, habe ich aus der Wohnung meiner Großeltern direkt auf den Bismarckplatz schauen können und mitgefiebert.

Als ich dann in die Grundschule kam, durfte ich stolz mit neuem Kinderfestkleidchen, das meine Mutter mir jedes Jahr selbst nähte, Blumenkränzchen im Haar und Blumenbogen in den Händen durch die Lindauer Gassen ziehen und „Lindau hoch!“ leben lassen.

Birgit Russ als kleines Mädchen beim Kinderfest 1991. (Foto: privat/Birgit Russ )

Aufgeregt und nervös stand ich vor dem Alten Rathaus, mit Blick auf die Rathaustreppe, habe der Rede zugehört und drauf gewartet, endlich singen zu dürfen. Und danach gab es die heiß ersehnte Butschelle für uns Schulkinder.

Besonders schön und aufregend waren für mich auch die Aufführungen in der Inselhalle am Nachmittag, die wir wochenlang im Voraus geübt haben, um sie dann stolz unseren Großeltern und Eltern vorführen zu können. Im Anschluss daran durften wir zu den Spielen am Kleinen See, um uns danach unser Geschenk abzuholen.

Seit 14 Jahren bin ich nun für die Organisation unseres traditionellen Kinderfestes verantwortlich. Zuerst als Geschäftsführerin, zusammen mit dem damaligen Koordinator Peter Sternbeck, und seit neun Jahren als Kinderfest–Koordinatorin.

Birgit Russ (links) ist Lindaus Kinderfestkoordinatorin. (Foto: Christian Flemming )

Als kleines Mädchen hätte ich nie gedacht, einmal — genauso aufgeregt wie früher als Schulkind — auf der Rathaustreppe stehen zu können und zu sehen, wie tausende strahlende Kindergesichter ihre Heimatstadt hochleben lassen.

Stadtrat Günther Brombeiß

Ich denke immer sehr gerne an die Zeit zurück, wie ich als Kind das Kinderfest erleben konnte. Die Vorfreude war immer sehr groß. Damals fanden die Spiele von Aeschach–Hoyren noch in Schachen statt. In der Schule ging es immer darum, möglichst die Deutschlandfahne zu bekommen. Meistens, jedoch nicht immer, habe ich sie bekommen. Auch war es in Aeschach immer toll, dass man sich das Kinderfest–Geschenk zuvor schon aussuchen konnte.

Als ich dann 1994 angesprochen wurde, den Vorsitz des Kinderfestausschusses Aeschach–Hoyren zu übernehmen, war ich gerne dazu bereit. Während meiner Zeit haben wir einige Umbauten im Holdereggenpark durchgeführt, damit das Kinderfest dort durchführt werden konnte.

Stadtrat Günther Brombeiß (Foto: Christian Flemming )

Gerne denke ich auch daran zurück, dass wir während meiner Amtszeit über mehrere Jahre den Kindern eine Sonderfahrt mit dem Raddampfer Hohentwiel anbieten konnten. Zum 350. Jubiläum des Kinderfestes führten wir auch in Aeschach einen eigenen Festakt durch. Schließlich wurde bereits ein Jahr nach dem ersten Kinderfest auf der Insel das Kinderfest auch in Aeschach gefeiert.

Als Vater war es für mich immer wieder eine Freude, meine Kinder beim Kinderfest zu sehen. Besonders stolz bin ich darauf, dass meine Söhne Maximilian und Dominik jeweils während ihres 4. Schuljahrs das Kinderfestgedicht aufgesagt haben. Beide wohnen heute nicht mehr in Lindau, kommen aber, wenn möglich, gerne zum Kinderfest nach Lindau.

Höhepunkt des Lindauer Kinderfests ist der Festakt vor dem Alten Rathaus. (Foto: Christian Flemming )