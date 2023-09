Zu Beginn des Krieges in der Ukraine war die Spendenbereitschaft in Lindau groß. Mittlerweile kommt so gut wie nichts mehr bei den Vereinen an. Die Ukrainerin Angelique Donath vom Verein „Lindau hilft“ ist verzweifelt.

Angelique Donath lebt seit 28 Jahren in Deutschland. Aufgewachsen ist sie in der Ukraine, lebte zuletzt in Kiew. Seit dort vor eineinhalb Jahren der Krieg ausgebrochen ist, denkt die Theaterpädagogin jeden Tag an ihre Freundinnen Oksana, Olena, Vira und Nathalie. Sie leben noch immer im Westen des Landes.

Gerade der Winter war für die Freundinnen der 53–Jährigen hart. Tagsüber gab es nur vier Stunden Licht. Als sie die Frauen besuchte, brachte Angelique Donath Stromgeneratoren mit.

Die Lindauerin erinnert sich an eine bessere Zeit lange vor dem Krieg: Im August 1991 wurde der offizielle Tag der Unabhängigkeit in der Ukraine verkündet. Angelique Donath und ihre Freundinnen waren jung, hatten Überzeugungen und Träume, erzählt sie.

Freundinnen wollen in der Ukraine bleiben

Sie sangen mit Hunderten auf der Straße die ukrainische Hymne: „...Wir werden unsere Seele und unseren Körper für unsere Freiheit geben“, war Teil des Textes. Heute sei der von ihnen damals nicht so ernst genommene Text zur „brutalen Realität geworden“, sagt sie.

Vor 18 Monaten begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. „Putin vernichtet Menschenleben, Land, Träume und Existenzen“, sagt Angelique Donath.

Ihre Freundinnen wollen trotz allem bleiben. Denn nur so haben sie die Chance, ihre Männer, die als Soldaten im Krieg sind, zumindest drei oder viermal im Monat zu sehen. Gerade die Frauen hätten in der Ukraine viel Verantwortung übernommen, sagt die 53–Jährige.

Ihre Freundin Oksana könne mittlerweile mit einem Sturmgewehr umgehen. Ihr Sohn habe es ihr es beigebracht. Olena kümmere sich um ihren Mann. Er habe vergangenes Jahr im Krieg ein Bein verloren. „Vira und Natalia sind unermüdliche Volontärinnen, die täglich ihre Zeit, Kraft und Möglichkeiten den Binnengeflüchteten in der Ukraine widmen.“

Lindauer Verein besteht seit Beginn des Krieges

Innerhalb von nur zwei Wochen hat Angelique Donath im Februar 2022 zusammen mit ihrem Mann Lutz Donath, Roland Manz und einigen anderen Lindauern den Verein „Lindau hilft“ gegründet. Sie organisierten viele Fahrten in die Ukraine, bringen Hilfsgüter und Krankenwagen in das Land.

War die Bereitschaft der Lindauer zunächst noch sehr groß, bleiben die Spenden mittlerweile fast ganz aus. Seit zwei Monaten kommt so gut wie nichts mehr bei dem Verein an. Die letzte Fahrt machten die Mitglieder an Ostern. Jetzt nicht mehr helfen zu können, ist für die Lindauerin ein schlimmes Gefühl.

„Ich sitze zurzeit im schönen sicheren Lindau und suche verzweifelt nach Unterstützern für meine Ukraine“, sagt sie. Es komme immer weniger humanitäre Hilfe aus dem Ausland in der Ukraine an.

„Die Menschen, viele Rentnerinnen und junge Frauen mit Kindern, in den Notunterkünften in der Westukraine leben schon eineinhalb Jahre in einem Schwebezustand.“ Sie hätten keine Arbeit und bekämen nur eine geringe Sozialhilfe.

Fast keine Spenden kommen mehr an

In den Wochen und Monaten nach der Gründung des Vereins „Lindau hilft“ seien viele auf sie zugekommen. Alle wollten wissen, was sie tun und wie sie helfen können, erzählt die 53–Jährige. Jetzt müsse sie den Leuten hinterherlaufen.

„Wir suchen händeringend nach Sponsoren, die für die Notunterkünfte in der Ukraine Geldspenden geben“, sagt sie. Ihre Freundin Vira berichte immer gewissenhaft, wo die Spenden verwendet werden. Von dem Geld habe sie schon mehrmals den Menschen in der Ukraine mit Gutscheinen für Lebensmittel geholfen. „Das ist Hilfe direkt vor Ort auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt“, sagt die Lindauerin.

Wann sie wieder in die Ukraine fahren kann, weiß Angelique Donath noch nicht. Abgesehen von den Hilfsfahrten war sie zuletzt an Silvester dort. „Die Menschen finden es immer komisch, dass wir in einem Land, in dem Krieg herrscht, Urlaub machen“, sagt sie. Für sie sei das aber kein Urlaub, sie wolle ihre Freundinnen besuchen und ihnen zeigen, dass sie für sie da ist. „Damit sie durchhalten.“

Auch Hilfswerk Bodensee braucht Unterstützung

Lange war es still um den Verein Hilfswerk Bodensee, jetzt plant er wieder eine Fahrt in die Ukraine. Das sei laut dem ersten Vorsitzenden Aurel Sommerlad aber nur aufgrund einer größeren Spende eines befreundeten Ärztepaares aus der Schweiz möglich.

Als der Lindauer Verein im März zwei Krankenwägen in die Ukraine brachte, sei das Paar bereits dabei gewesen. „Jetzt wollten sie auch helfen.“ In ihrem Ärztekollegium habe das Paar 30.000 Euro zusammengetragen. Davon kann der Verein zwei ausrangierte Krankenwagen kaufen und diese in die Ukraine fahren.

Gebraucht werden diese dort dringend. Ein junger Mann aus Wien von der Organisation Youkraine, mit dem die Lindauer befreundet sind, werde bald in der Ukraine an der Front mithelfen, berichtet Sommerlad. „Seine Einheit hat keine Fahrzeuge mehr.“ Die Krankenwagen seien dort also genau richtig aufgehoben. „Es ist gut, genau zu wissen, wo unsere Hilfe ankommt.“

Trotzdem sei das Hilfswerk Bodensee weiterhin auf Spenden angewiesen. Zum Beispiel für eine schusssichere Weste für den jungen Wiener. „Die kostet 2000 Euro“, sagt Sommerlad.

Nur zwei Tage nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich das Hilfswerk Bodensee gegründet. Es folgten Hilfskonvois in die Ukraine und eine Kleiderkammer in Lindau für Geflüchtete. Außerdem sanierte der Verein ein Haus in Lindenberg für Geflüchtete.

Dort leben bis heute Menschen aus der Ukraine, erzählt Aurel Sommerlad. Er habe einen Ukrainer, der nach seiner Ankunft in das Haus eingezogen ist, vor Kurzem wieder getroffen. Seit einem Jahr sei der Mann festangestellt bei einem Malerbetrieb in Lindau und lebe mit Frau und Kind in einer eigenen Wohnung. „Er fühlt sich wohl und will hier bleiben“, sagt Sommerlad. Das zu wissen fühle sich für ihn gut an.

Die Verein Lindau hilft hofft auf Spenden. Weitere Infos findet man unter www.lindau-hilft.de