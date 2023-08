Lindauerin Beate Schulz wird bayerische Meisterin

Bei der internationalen bayernischen Meisterschaft in Inning am Wörthsee gewinnt Beate Schulz vom TSV Lindau den Titel. Dabei kostete ein Missgeschick fast den ersten Platz.

Am letzten Juli–Wochenende fanden in Inning am Wörthsee die internationale bayerische Meisterschaft über fünf Kilometer der Masters und 2,5 Kilometer der Jugend sowie der zweite Durchgang des Bayerncups statt.

Der letzte Wettkampf der BSV–Saison wurde bei eigentlich sehr guten Bedingungen durch die wechselhafte Wetterlage etwas überschattet. Während die Herren morgens mit Regen und fernem Donnergrollen starteten, erwischten die Damen am späten Vormittag eine sehr gute und teilweise sonnige Wetterlücken. Die Staffelwettbewerbe am Nachmittag mussten dagegen nach dem zweiten Schwimmer wegen Gewitter abgebrochen werden. Die Wassertemperatur betrug circa 21 Grad. Dazu hatten sich in diesem Jahre überraschend viele Schwimmerinnen und Schwimmer gemeldet. Allein über die Fünf–Kilometer–Strecke um den bayerischen Meistertitel gingen 53 männliche und 52 weibliche Starter ins Wasser. 27 jugendliche Sportler kämpften um den Titel über die 2,5 Kilometer.

Einzige Vertreterin des TSV 1850 Lindau war die Masters–Schwimmerin Beate Schulz, die ihren Vorjahrestitel in der AK 50 über die Fünf–Kilometer–Strecke verteidigen wollte. Hierbei galt es in einem Dreieckskurs von 1,25 Kilometer vier Runden zu schwimmen. Nach einem relativ guten Massenstart fand sie schnell ihren Rhythmus, hatte aber nach der ersten Boje ein falsches Ziel anvisiert, was sie weit vom Gesamtfeld trennte. Erst die Signale eines Kampfrichters ließen sie den Irrtum erkennen und mit allerhand Wut im Bauch den Weg zurück ins Hauptfeld finden. Im weiteren Rennverlauf konnte Schulz zu ihren unmittelbaren Altersklassengegnerinnen aufschließen und diese schließlich auch überholen, was sie bis zum Ende des Rennens halten konnte. In 1:20:40 sicherte sie sich mit knappen 34 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Sigrid Leistner (TV Immenstadt) den Altersklassensieg. Platz drei belegte Kim Stüber (SSV Lahr 1921) in 1:21:24.