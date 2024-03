Mit einem überraschendem 5:3-Erfolg bei den Schachfreunden Ravensburg ist die zweite Mannschaft des Schachclubs Lindau als Aufsteiger auf den vierten Platz der Bezirksliga Oberschwaben geklettert. Vor der letzten Runde gegen den Tabellenführer SC Weiler im Allgäu hat das Team das Ziel Klassenerhalt bereits mehr als erfüllt.

Gegen die eigentlich besser besetzten Gastgeber punkteten zunächst die beiden Jüngsten im Team zur 2:0 Führung: Johannes Kiefer gewann am zweiten Brett mit einem sehenswerten Figurenopfer und bleibt mit vier Punkten aus fünf Partien weiter ungeschlagen. Felix Rendelmann eroberte mit seinem Sieg am achten Brett und 5,5 Punkten in sechs Partien sogar Platz eins in der Scorerliste der Bezirksliga. Zwei folgende Remispartien von Michael Voss am siebten und Heiko Roth am fünften Brett hielten den Abstand aufrecht. Nachdem Alwin Zimmermann am sechsten Brett mit einem energischen Königsangriff gewann, stand es 4:1 und es fehlte nur noch ein Remis zum Gewinn der Begegnung.

Zwei Punkteteilungen sichern den Sieg

Mike Montgomery spielte am dritten Brett mit viel Risiko, musste seine Partie aufgeben. Für die fehlenden Punkte sorgten dann aber fast zeitgleich Xaver Fichtl an Brett vier und Dennis Müller am Spitzenbrett eins, die mit zwei Punkteteilungen den 5:3-Endstand sicherten.

Am letzten Spieltag (Sonntag, 14. April, 10 Uhr) können die Lindauer frei aufspielen und eine weitere Überraschung als Underdog gegen Weiler anpeilen.