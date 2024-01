Lindauer Zöllner entdeckten unversteuerte Autos

Die Zöllner der Stadt Lindau haben in der ersten Januarwoche an der Anschlussstelle Sigmarszell knapp 26.000 Euro für nicht vorschriftsgemäß angemeldete und versteuerte Fahrzeuge sowie Maschinen nacherhoben, wie das Zollamt Ulm mitteilt.

Bei der Kontrolle eines Mercedes CLS 500 und eines Toyota LandCruisers mit weißrussischen Kennzeichen, sei den Beamten aufgefallen, dass beide Besitzer ihren Wohnsitz inzwischen in der EU haben. Die Autos seien jedoch weiter mit weißrussischer Zulassung unterwegs gewesen. In diesen Fällen würde somit die Einfuhrumsatzsteuer und die Zollabgabe entstehen. In einem weiteren Fall habe ein Mercedes S-Klasse aus der Schweiz nach Bosnien verbracht werden sollen, ohne am Grenzübertritt die notwendigen Zolldokumente vorzulegen.

Zudem stoppten die Beamten noch zwei Fahrer, die nach Angaben des Zollamtes landwirtschaftliche Gerätschaften aus der Schweiz nach Bosnien transportieren wollten, ohne sie vorschriftsgemäß anzumelden und zu versteuern. In allen fünf Fällen sollen die Beamten die Einfuhrumsatzsteuer und die Zollabgabe nacherhoben haben. Gegen die Fahrer seien Bußgeld- oder Strafverfahren eingeleitet worden.