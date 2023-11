Im Club Dome heißt es am Samstag, den 11. November, wieder: „Feiern, Tanzen, Leute treffen“. Der Club Dome öffnet pünktlich um 22 Uhr seine Türen für die Ü 30-Party. Die Lindauer Zeitung verlost 5x2-Karten für das Event, eine extra VIP-Lounge für die Gewinner und bis zu zwei Longdrinks für jeden der zehn Gäste.

Das gemischte Publikum kann sich bei Clubsound bestens amüsieren. An den Plattenspielern sorgen an der monatlich stattfinden Veranstaltung abwechselnd DJ Semi und DJ Su für die richtige Mischung an tanzbarem Clubsound. Die große Tanzfläche im Club bietet viel Platz zum Tanzen und die Veranstalter sind sich sicher, dass die Gäste einen schönen Abend erleben werden.

Karten gibt es auch an der Abendkasse

Start ist um 22 Uhr, Einlass Frauen ab 25 Jahren, Männer ab 28 Jahren, der Eintritt beträgt zehn Euro, Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Wer Karten gewinnen möchte, meldet sich am Dienstag, 7. November, 12 Uhr mit dem Stichwort „Clubbing“ unter [email protected].

