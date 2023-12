Lindauer Zeitung verlost Karten für Kika Stars

Am Freitag, den 8.Dezember um 16.00 Uhr, wird im Stadttheater Lindau das Stück „Juri, Malte und das Weihnachtschaos“ für Zuschauer und Zuschauerinnen ab fünf Jahren gespielt. Dabei kann man bekannten Gesichtern aus dem KiKa begegnen. Laut Pressemitteilung kennen sich Malte und Juri aus dem Kinderfernsehen und haben als Moderatoren viele Sendungen präsentiert. Malte den „Tigerenten Club“ und „Die beste Klasse Deutschlands“; Juri ist regelmäßig im KiKa-Baumhaus zu sehen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür! Die beiden Entertainer wollen zum ersten Mal zusammen feiern und haben sich ein paar Musiker und Musikerinnen eingeladen. Doch dann prallen Welten aufeinander! Malte will Spaß und Action und Juri sehnt sich nach Ruhe und Besinnlichkeit. Als dann auch noch Maltes kleiner Kumpel Mezzo ins Spiel kommt, ist das Chaos perfekt. Ist Weihnachten noch zu retten? Ein turbulentes Bühnenprogramm mit viel Musik, Spiel und guter Laune. Die perfekte Einstimmung auf Weihnachten!

Die Lindauer Zeitung verlost zehn mal zwei Karten für die Veranstaltung. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Montag, 4.Dezember, 12 Uhr eine Mail mit dem Betreff „Kika“ an [email protected] .

