Lindauer Vereins-Kollektiv feiert

Das „Hintere Kollektiv Thiersch 0“ feiert am Sonntag, 1. Oktober, von 10 bis 17 Uhr ein Fest auf diesen Sommer.

Über die ganze Saison verteilt waren die Lindauer Vereine aktiv und haben Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen angeboten. Der Skatepark ist weiter gewachsen und der Platz wurde bepflanzt. Nun neigt sich der Sommer dem Ende und das Kollektiv möchte sich noch einmal gemeinsam präsentieren.

Das Kollektiv wird sich und seine Ideen bei dieser Gelegenheit auch wieder präsentieren: Der Alpenverein, der BUND, Lindau-Move und der Verein Kultur und Musik ohne Profit (KuMoP) freuen sich wieder auf viele Gäste, die das abwechslungsreiche Programm genießen wollen.

Während die Kletterabteilung des DAV ganztägig einen kleinen Jedermanns-Wettkampf durchführt und Baumklettern für Kinder anbietet, gibt es, über den ganzen Tag verteilt, Workshops der anderen Vereine. So startet um 10 Uhr ein Skateworkshop von Lindau-Move und eine Yoga-Schnupperstunde. Ab 14 Uhr begleitet der BUND künstlerisches Basteln mit Naturmaterialien. Wer das Bouldern ausprobieren möchte, kann sich Boulderschuhe ausleihen und die ersten Versuche wagen. Den Kuchen- und Getränkeverkauf begleiten die Senioren des DAV und ab 14 Uhr kann man am Feuer seine mitgebrachten Sachen selber grillen. Für die musikalische Begleitung und die Getränke sorgt KuMoP, ein Verein, der sich für kulturelle, künstlerische und musikalische Veranstaltungen ohne Profit in der Region einsetzt. Um die Mittagszeit und am Nachmittag kann man der bunten Mischung fetziger der Musik von Matias Collantes lauschen.