Geringe Beteiligung

Lindauer Vereine dominieren beim Kreiscup

Lindau / Lesedauer: 1 min

Dominic Zürn vom ESV Lindau fuhr die Tagesbestzeit. (Foto: ESV Lindau )

ESV und SCB erlangen am Lesehang in Laterns in sieben gewerteten Klassen den ersten Podestplatz. Die Beteiligung war allerdings vergleichsweise klein.