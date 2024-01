Lindauer U20 und U17 müssen noch stark zulegen

Die ältesten Nachwuchsteams der Young Islanders haben weiter Luft nach oben. In der Eishockey-Landesliga rangiert die Lindauer U20 nach der siebten Saisonniederlage auf dem vorletzten Tabellenrang. Die U17 ist sogar Letzter und war am vergangenen Freitag gegen den zweitplatzierten EV Pfronten chancenlos. Einen weiteren Sieg landete dagegen die U15.

Im zehnten Spiel der U20-Junioren entstand eine schwierige Partie gegen die SG aus Kempten/Sonthofen. Es war wieder eine Partie, bei der sich lange gegenseitig abgetastet wurde, die Chancen jedoch nur von den Gegnern genutzt wurden. „Wir sind offensiv leider nicht in der Lage, gefährliche Situationen zu kreieren. Defensiv passieren uns immer mal wieder kleine Fehler, die sofort bestraft werden“, sagte der Lindauer Trainer Spencer Eckhardt nach der 0:4-Niederlage.

Eine muntere Begegnung lieferten sich die U17 der Young Islanders und der Tabellenzweite EV Pfronten. Die Gäste behielten jedoch klar die Oberhand. Coach Martin Mairitsch erklärte das Ergebnis wie folgt: „Leider haben wir es im ersten Drittel verpasst, die richtigen Akzente zu setzen und sind hier bereits etwas untergegangen. Wir konnten jedoch danach mit weniger Angst agieren und die Partie offener gestalten. Schlussendlich müssen wir aber einsehen, dass wir mit der derzeitigen Situation einfach noch zu weit weg sind von unseren Gegnern.“

Bei der U15 ist eine disziplinarische Maßnahme nötig

Die U15-Junioren duellierten sich ebenfalls mit Pfronten und waren auch erfolgreich. Lindau siegte nach einem überlegenen Spiel mit 11:1. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben jedoch im zweiten Drittel ein bis zwei Gänge rausgenommen. Nachdem wir eine kleine disziplinarische Maßnahme zum Beginn des dritten Drittel durchführen mussten, haben wir dann auch wieder ordentliches Eishockey gespielt“, berichtete Trainer Patrick Prell. Durch die Niederlage des bisherigen Tabellenführers ECDC Memmingen gegen das Team Tirol haben die Lindauer die Landesliga-Spitze erklommen.

Am Samstagvormittag stand in Kempten das nächste U11-Spiel des Bayerischen Eissport-Verbandes (BEV) auf dem Programm. Nachdem die Young Islanders etwas verhalten in die Partie gestartet waren, gestalteten sie schlussendlich die Partie doch noch eindeutig für sich. „Wir waren in diesem Spiel nicht wach genug und haben uns auf viele Kleinigkeiten konzentriert, die uns aus dem Spiel gebracht haben. Wenn wir unser Spiel umsetzen, zusammenspielen und defensiv ordentlich aufgestellt sind, können wir uns eigentlich nur selbst schlagen“, meinte Trainer Spencer Eckhardt.

U9 bestreitet erfolgreiches BEV-Heimturnier

Bei der Lindauer U9 gab es am Sonntagvormittag noch das BEV-Heimturnier gegen die Mannschaften aus Ravensburg, Türkheim und Pfronten. Alle Partien waren umkämpft, endeten jedoch stets mit einem glücklichen Ausgang für die Young Islanders. „Wir waren in einigen Reihen heute einfach körperlich unterlegen. Wenn wir uns auf unser Spiel konzentriert haben und die Scheibe gelaufen ist, konnten wir uns problemlos Chancen erarbeiten. Schlussendlich haben wir es jedoch in drei Partien geschafft, unser Spiel aufs Eis zu bringen“, wird Trainer Marko Sakic in der Lindauer Mitteilung zitiert.