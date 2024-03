Lindauer U15 spielt in Weiden um die Meisterschaft

Auch im letzten Hauptrundenspiel der Landesliga Bayern hat die U15 der Young Islanders ihre Klasse bewiesen. Beim TSV Peißenberg (18:2) landete der Lindauer Eishockeynachwuchs seinen 17. Saisonsieg und freut sich nun als souveräner Tabellenzweiter hinter dem ECDC Memmingen auf das Meisterschaftsturnier am Freitag, 22. März, in Weiden.

U15 ist in der Landesliga unterfordert

In Peißenberg haben die Jungs und Mädchen aus der U15 am vergangenen Samstag gegen einen ersatzgeschwächten Gegner gute Kombinationen gezeigt. „Wir haben einige gute Lösungsansätze und auch die nötige Kreativität gezeigt, um ein Spiel aufziehen zu können“, sagte U15-Trainer Patrick Prell über den Sieg. „Leider war es diese Saison in der Liga keine besondere Herausforderung für uns. Wir hatten nur gegen Memmingen enge Spiele und haben die Hauptrunde nun auf dem zweiten Platz beenden können. Wir legen den vollen Fokus jetzt auf das Meisterschaftsturnier in Weiden.“

Eine schwierige Saison endete für die U17 der Young Islanders. Beim Team Tirol gewannen die Lindauer mit 5:3. „Wir hätten dieses Spiel noch deutlicher gestalten können, sind aber leider im Powerplay und insgesamt im Torabschluss zu limitiert“, meinte U17-Trainer Martin Mairitsch. Er sprach von einem „versöhnlichen Abschluss“, aber trotz des Sieges bleiben die Lindauer in der Landesliga auf dem letzten Platz.

U13 gewinnt letztes Hauptrundenheimspiel

Die U13 der Young Islanders sicherte sich im letzten Heimspiel der Landesligasaison gegen den EV Königsbrunn einen 13:3-Erfolg. „Wir haben wirklich vieles richtig gemacht und vor allem die besten Spieler des Gegners kontrolliert. Insgesamt ist über die Saison die neutrale und defensive Zone immer besser geworden, die Entwicklung der Mannschaft macht mich stolz. Insbesondere, dass wir heute mit vier Reihen durchspielen konnten“, analysierte U13-Trainer Marko Sakic nach dem Sieg gegen Königsbrunn. In der Tabelle stehen die Lindauer auf Rang drei und schließen am kommenden Sonntag die Hauptrunde mit einem Gastspiel beim ERC Sonthofen ab.

Für die U9-1 ging es vor dem Saisonabschlussturnier in Dornbirn nochmal gegen die Mannschaften aus Lustenau und Feldkirch. Die Lindauer gerieten gegen Feldkirch ins Hintertreffen und gestalteten dafür das Spiel in Lustenau umso eindeutiger. „Wir müssen lernen, auch gegen die besseren Mannschaften und Einzelspieler unser Spiel zu machen und nicht in Individualaktionen zu verfallen. Wenn wir gut zusammenspielen, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen“, erklärte Trainer Sakic.