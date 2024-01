Lindauer U15 mit beeindruckender Mannschaftsleistung

Die Tabellenführung in der Eishockey-Landesliga Bayern musste die U15 der Young Islanders abgeben, weil der ECDC Memmingen sein Nachholspiel erfolgreich bestritten hat. Selbst befindet sich aber auch der Lindauer Nachwuchs weiter im Formhoch, zu Hause gegen den ESC Kempten gab es den schon 13. Saisonsieg. Unterlegen waren dagegen die U20 und U13.

Für ihre Leistung im Heimspiel gegen Kempten bekam die U15 großes Lob. Mit einer stark ersatzgeschwächten Truppe ließen die Lindauer den Allgäuern keine Chance. Die Young Islanders spielten zu Hause wieder einmal ansehnlich und sicherten sich folgerichtig einen 10:2-Sieg. „Die Mannschaft hat alle taktischen Anweisungen phänomenal umgesetzt. Sowohl offensiv als auch defensiv haben wir alles richtig gemacht. Das war die beste Mannschaftsleistung dieser Saison“ sagte Interimstrainer Matthias Köhler.

Defensive Schwächen

Bei den U20-Junioren entwickelte sich eine enge Partie gegen die Wanderers aus Germering. Nachdem beide Mannschaften sich abtasteten und es nach zwei Dritteln einen 0:1-Rückstand gab, wurde das Spiel im letzten Drittel etwas hektischer und die Lindauer Verteidigung etwas zu offen. Endergebnis war ein 1:4. „Wir waren defensiv leider nicht in der Lage, unseren Gegenspieler immer im Blick zu haben. So sind drei der vier Gegentore entstanden. Die ausgiebigen Strafen haben dann noch ihr Übriges getan, um unseren Minimalkader noch weiter zu schwächen“ analysierte Spencer Eckhardt, Trainer der Lindauer U20. Die Young Islanders belegen in der Landesliga den sechsten von acht Plätzen.

Oben mit dabei ist die U13 der Young Islanders. Momentan stehen die Lindauer in der Landesliga auf Rang drei. Besser positioniert sind nur der Augsburger EV II und der HC Landsberg, gegen den die Inselstädter am vergangenen Samstag eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen kassierten. „Ich habe ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel gesehen, bei dem wir durchaus Chancen auf die vollen drei Punkte gehabt hätten. Penaltyschießen ist immer eine 50:50 Chance, bei der wir heute den Kürzeren gezogen haben“, sagte Coach Marko Sakic.

Nach einem Trainingsturnier am späten Samstagnachmittag gegen Feldkirch, Dornbirn und Lustenau absolvierte die U11 das erste Saisonspiel gegen den ESV Burgau. Mit einem kleinen, aber feinen Kader zeigten die Young Islanders in der Markgrafenstadt eine sehr gute Leistung und fanden schnell in die Erfolgsspur. „Wir haben in diesem Spiel sofort gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Stolz macht mich hierbei vor allem das sehr schön anzuschauende Zusammenspiel unserer Mannschaft. Aber auch das Defensivverhalten war in diesem Spiel deutlich verbessert“ so Trainer Eckhardt.