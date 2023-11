Lindau

Lindauer Teams dominieren die Fußball-Kreisliga A2

Lindau / Lesedauer: 4 min

Mit einem Sieg im Derby gegen die SGM HENOBO könnten die Fußballer des SV Achberg die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A2 bejubeln. (Foto: Fabian Enzensperger )

In Hergensweiler kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel: Der SV Achberg als Tabellenzweiter hat den Spitzenreiter SGM HENOBO zu Gast. Was beide so stark macht.

Veröffentlicht: 04.11.2023, 05:00 Von: Giuseppe Torremante