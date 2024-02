Lindauer Spiel in Passau kurzfristig abgesagt

Im Auswärtsspiel bei den EHF Passau Black Hawks wollten die EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd eine Reaktion auf das 4:6 gegen den EV Füssen zeigen. Doch dann kam am Freitag eine überraschende Nachricht: Spiel abgesagt. „Bei den Black Hawks Passau grassiert eine Krankheitswelle und zudem sind einige Spieler verletzt, sodass die Mindestspielstärke der Passauer nicht gegeben ist“, heißt es in der Mitteilung der EV Lindau Islanders. „Ob, wie und wann ein entsprechender Ersatztermin gefunden werden kann, muss bezüglich des brutal eng getakteten Spielplans im Februar zwischen den Vereinen und dem DEB (Deutscher Eishockey-Bund, Anm. d. Red.) geklärt werden.“

Den kranken und verletzten Spielern wünschen die Lindauer eine gute Besserung. Ihr Fokus gilt an diesem Wochenende somit einzig und allein dem Heimspiel am Sonntag. Um 18 Uhr empfangen die Islanders den SC Riessersee (live bei SpradeTV).

Lebenshilfe Lindau zum Heimspiel eingeladen

Für diese Begegnung sowie auch das Duell gegen die Heilbronner Falken (18. Februar) hat der Verein die Lebenshilfe Lindau eingeladen. Die Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer nahmen dies auch zahlreich an. „Denn der Sport und seine Emotionen verbindet über alle Grenzen hinweg und die Lindauer wollten hier etwas Gutes tun“, betont der EVL. „Aus diesem Grund wird auch die Holzfläche vor dem Eismeisterbüro in der BPM-Arena mit den Auffahrrampen für Rollstühle bei den zwei genannten Heimspielen ausschließlich der Lebenshilfe mit ihren Gästen zur Verfügung stehen.“

Der Sportverein aus Garmisch-Partenkirchen, der zwischen 1927 und 1981 zehnmal die deutsche Meisterschaft gewann, hat nicht nur einen klangvollen Namen, sondern gehört in dieser Saison zu den stärksten Teams der Oberliga Süd. Vor dem 4:5 nach Verlängerung bei den ECDC Memmingen Indians am vergangenen Sonntag siegte das Team von Ex-DEB-Trainer Pat Cortina sechsmal in Folge. Durch die Nicht-Zulassung der Bayreuth Tigers an den Play-offs kann sich der SC nun sogar noch das Heimrecht in den Play-offs erkämpfen. Lindau kämpft um das Heimrecht in den Pre-Play-offs.

In der bisherigen Saison war die Mannschaft aus Garmisch-Partenkirchen den Islanders auch stets überlegen. Zu Hause besiegte das Cortina-Team die Inselstädter mit 5:0 und 5:4. In der BPM-Arena gelang im November 2023 ein 3:2-Sieg nach Verlängerung.