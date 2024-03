Die Generalprobe ist geglückt: Am vergangenen Samstag hat der Bodolzer Künstler René Geier mit seinem Team seine Riesenameise fertiggestellt. Die Figur wird ihren großen Auftritt beim Ravensburger Lichterfest am Samstag, 2. März, haben.

Die ersten Schritte machte die rund sieben Meter lange Ameise allerdings bereits am vergangenen Samstagabend, keine zwei Stunden nachdem die Künstler ihre Arbeiten beendet hatten. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Geier. „Ich sehe sie nun das erste Mal zusammengebaut.“

Rund 50 Kilogramm wiegt die Riesenameise

In seinem Lindauer Atelier wurde die Riesenameise in Teilen mit gespleißtem Bambus, gewässerten Weidenruten, Malerkrepp, Draht und Laternenpapier erstellt. Am Lindauer Skaterpark wurden am Samstagabend die einzelnen Teile verbunden. Rund 50 Kilogramm schwer ist die Riesenameise.

Neun Menschen tragen die Figur. Bei der Generalprobe ging es nach 19 Uhr einmal um den Skaterpark. Anschließend wurde die überdimensionale Ameise wieder zerlegt. Es folgen bis zu ihrem Transport nach Ravensburg am kommenden Donnerstag noch kleinere Detailarbeiten.