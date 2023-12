Lindauer Reserve positioniert sich auf Rang drei

Erstmals in Bestbesetzung und mit dem Maximalergebnis von drei Siegen durch die eingesetzten Jugendspieler gewann der Schachclub Lindau II unerwartet hoch mit 6:2 gegen den SC Tettnang. Mit 4:2 Punkten steht die Reserve der Inselstädter nun gesichert auf dem dritten Platz in der Bezirksliga hinter den SF Ravensburg und dem SC Weiler im Allgäu.

Gleich zu Beginn gab es am vergangenen Sonntag den ersten Punkt für Lindau. Nach dem Erfolg von Heiko Roth am fünften Brett folgten zwei weitere volle Punkte durch Lindaus Jugend: Simon Baron am sechsten und Johannes Kiefer am zweiten Brett überspielten ihre Gegner bereits in der Eröffnungsphase und erhöhten auf 3:0. Die schönste Partie des Tages lieferte auch ein Nachwuchsspieler, Felix Rendelmann an Brett acht. Nach einem sehenswerten Läuferopfer und feinen Angriffszügen büßte der Gegner Material ein und gab zum 4:0 auf.

Vier Punkteteilungen zum Schluss

Die restlichen Partien der Lindauer Spieler mussten nun nicht mehr gewonnen werden und Mike Montgomery, Dennis Müller, Xaver Fichtl und Michael Voss konnten daher in der Folge Remisgebote aussprechen oder sofort annehmen, womit mit vier Punkteteilungen das Endergebnis von 6:2 feststand. Der Klassenerhalt in einer Liga mit acht Teams dürfte wohl problemlos zu erreichen sein. Erste Herausforderung im neuen Jahr wird das Auswärtsspiel bei den SF Wetzisreute (Sonntag, 21. Januar, 10 Uhr) sein.