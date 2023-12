Lindauer Pizzeria verschenkt Pasta für Bedürftige

Das alte Jahr geht mit einer außergewöhnlichen Geste zu Ende: Francesco Ritacco Pucci, Inhaber der Lindauer Pizzeria Sapori Italiani, hat sich eine besondere Aktion für den vorletzten Tag des Jahres ausgedacht.

Am 30. Dezember gibt er ab 16.30 Uhr jedem bedürftigen Menschen ein Pastagericht, ein Getränk sowie eine Scheibe Panetone in seinem Restaurant in der Kemptener Straße 45 kostenlos aus. „Ich habe gesehen, dass es so viele bedürftige Menschen gibt, deshalb möchte ich etwas Gutes für sie tun“, erzählt Pucci über seine Idee.

Mit schönen Stunden ins neue Jahr starten

Seit rund vier Monate ist er Inhaber der Pizzeria in der Kemptener Straße, zuvor arbeitete er in Heidenheim. Zum ersten Mal will er nun sozial schwächeren Menschen etwas Gutes in Lindau tun. So soll für sie das alte Jahr mit einer positiven Zeit in Puccis Pizzeria zu Ende gehen.

„Die Leute sollen ein paar schöne Stunden verbringen, neue Leute kennenlernen, essen, Musik hören und viel Spaß haben, um gut ins neue Jahr zu starten“, sagt Pucci.