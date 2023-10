Lindauer Otto Hörmann kommt unter die Top Zehn

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren in Pescara (Italien) war mit Otto Hörmann auch ein Lindauer Läufer am Start. Er nahm am Crosslauf, Zehn-Kilometer-Straßenlauf und 5000-Meter-Bahnlauf teil und erreichte dabei in allen Disziplinen in der Einzelwertung in seiner Alterklasse M65 ein Top-Zehn-Ergebnis.

Silber und Bronze

Der Sportler der LG Allgäu sicherte sich außerdem beim Country-Cross-Lauf mit dem Team Germany die Vize-Europameisterschaft. Zusätzlich erreichte er bei der Teamwertung M65 und älter mit dem Team Germany (Volker Fröde, Siegfried Kalweit) beim 10-Kilometer-Straßenlauf den dritten Rang und damit eine Bronzemedaille.