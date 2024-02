Lindauer Nachwuchsteams zeigen sich im Torrausch

Zwei Lindauer Jugendmannschaften haben der Partie ihren Stempel aufgedrückt. Die U13 und die U11 der Young Islanders setzten sich am vergangenen Wochenende klar durch. Dagegen setzte es für die U17 in der Eishockey-Landesliga eine deutliche Niederlage. Aus Krankheitsgründen fand die Begegnung der Lindauer U20 erst gar nicht statt.

Als älteste Young-Islanders-Mannschaft war die U17 im Einsatz. Für den Tabellenletzten der Landesliga gab es erneut eine klare Pleite. Die Lindauer waren am vergangenen Samstag zu Hause gegen den EV Königsbrunn sowohl körperlich als auch spielerisch deutlich unterlegen und verloren am Ende mit 2:11. „Insbesondere schauen wir einfach zu viel zu im Spiel und versuchen aus dem Stehen heraus zu agieren. Mein Lichtblick heute war das Powerplay, in dem wir die Scheibe gut laufen gelassen haben“, berichtete Lindaus U17-Coach Martin Mairitsch.

U13 steigert sich nach einem schwierigen Start

Nachdem zuletzt die U17- und U15-Junioren gegen den EV Pfronten gespielt hatten, trat nun die U13-Mannschaft der Young Islanders im Allgäu an. Nach einem schwierigen Start mit sehr vielen Einzelaktionen war der Landesliga-Dritte in der Lage, das Ruder herumzureißen und einen eindeutigen 14:4-Sieg einzufahren. „Als wir erkannt haben, dass wir nur als Mannschaft weiterkommen, haben wir ein sehr gutes Zusammenspiel gezeigt und konnten dem Spiel schlussendlich unseren Stempel aufdrücken“, sagte Trainer Marko Sakic.

Für die Lindauer U11 stand gegen Burgau das nächste Spiel des Bayerischen Eissport-Verbandes (BEV) auf dem Programm. Unter der Regie von Sakic, der interimsmäßig eingesprungen war, entwickelte sich eine sehr eindeutige Partie zugunsten der Young Islanders. Am Folgetag gewannen die Lindauer ein enges Spitzenduell in Bad Wörishofen. „Wir haben eine Partie auf Augenhöhe gesehen. Defensiv begehen wir einfach oft noch zu viele Leichtsinnsfehler und schenken die Scheibe her, während wir offensiv noch nicht konsequent die Schüsse zum Tor bringen“, analysierte U11-Coach Spencer Eckhardt.