Lindauer Nachwuchsschwimmer verbessern ihre Zeiten

Zehn Nachwuchsschwimmer des TSV 1850 Lindau sind am vergangenen Wochenende bei der Internationalen Bodenseemeisterschaft (IABS) auf der 25-Meter-Bahn in Singen an den Start gegangen. Sie trafen als einzige bayerische Vertreter auf Konkurrenz aus Baden, Württemberg und der Schweiz. Mit zwölf Medaillen bei 40 Starts hat sich das Lindauer Team im Feld der knapp 160 Teilnehmer gut geschlagen.

Alle Lindauer Starter beendeten ihre Rennen mit Bestzeiten. Drei von ihnen standen dreimal auf dem Treppchen. Samuel Irlinger siegte im Jahrgang 2010 über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil. Über 50 Meter Schmetterling wurde er Zweiter. Der ein Jahr jüngere Ben Bandlow siegte über 100 Meter Schmetterling. Über 50 Meter Brust wurde er Zweiter, über die doppelte Distanz kam er als Dritter ins Ziel. Der 15-jährige Lucas Trindade Rodriguez wurde Vizemeister über 100 Meter Schmetterling, seine Starts über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil sind mit Bronze belohnt worden.

Neo Bühler (Jahrgang 2012), Ela Ergüven (Jahrgang 2008) und Juraj Halmo (Jahrgang 2009) erschwammen sich jeweils eine Bronzemedaille. Während Ergüven über 50 Meter Rücken als Dritte anschlug, schafften Bühler und Halmo dies über 100 Meter Brust. Über 50 Meter Freistil knackte Juraj Halmo in 0:29,71 erstmals die 30-Sekunden-Marke, landete damit aber auf dem undankbaren vierten Rang. Elin Bleicher (Jahrgang 2010), Anna Riebling (Jahrgang 2011) sowie die jüngste Lindauer Teilnehmerin Aylin Rigal (Jahrgang 2013) und die älteste Teilnehmerin Henriette Breunig (Jahrgang 2005) blieben ohne Medaille.

Abteilungsleiter und Chefcoach Wilfried Fuchs wertet die Steigerungen der Bestleistungen als Zeichen, dass das derzeit harte Training fruchtet. Am kommenden Wochenende dürfen die Lindauer Athleten in Immenstadt erneut ihre Leistung überprüfen.