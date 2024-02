Bühne frei: An diesem Montag beginnt beim Fernsehsender Kika die 16. Staffel von „Dein Song“. Mit selbstgeschriebenen Kompositionen begeben sich 15 junge Songwriter - inklusive eines Songwriting-Duos - auf eine musikalische, vierwöchige Reise. Mit dabei ist auch der Lindauer Marc Boye. Sein Lied, mit dem er bei Kika zu sehen und zu hören ist, ist etwas ganz Persönliches.

Schon in der Kita war Marc Boye immer ganz vorne dabei, wenn es ums Singen ging - und das hat sich bis heute nicht geändert. Der 18-Jährige nimmt seit über zwölf Jahren Gesangsunterricht und ist Pianist in einer Jugendband. Eigene Songs zu schreiben und auf der Bühne zu stehen ist für ihn das Größte - Nervosität kennt er nicht.

Immer cool und relaxed

Das ist nun so vor der ersten Sendung von „Dein Song“ an diesem Montag - und das war auch so bei den Aufzeichnungen der ersten Runde. „Ich habe wenig Lampenfieber“, erzählt Marc Boye. „Dazu weiß ich ja, was passiert ist. Deshalb bin ich vor Montag nicht nervös, eher gespannt.“

Vor rund sechs Monaten wurde zwei Tage lang in Wiesbaden mit den Nachwuchskünstlern gedreht. „Es war das erste Mal, dass ich mit einem so großen, professionellen Team vor der Kamera gestanden bin“, sagt der Lindauer. Aber auch da war der 18-jährige vom Lindauer Valentin-Heider-Gymnasium schon ganz der Profi.

Jury motiviert und hilft

„Es war ein spannendes Erlebnis“, erzählt er. Er habe viel gelernt, von den Auftritten der anderen Teilnehmern und natürlich von den Jurymitgliedern und deren Feedback. „Das hat mich weitergebracht und motiviert“, sagt Marc Boye.

Er träumt von einer professionellen Musikerkarriere. Plan A sei das allerdings noch nicht. Momentan favorisiert Marc Boye einen „klassischen“ Beruf. Aber wer weiß - vielleicht ändert sich seine Meinung ja bald, wenn die Sendung nun eine Art Sprungbrett für ihn ist.

Alle meine Songs haben mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen zu tun. Marc Boye

Insgesamt sind vier Folgen mit 16 Sendungen (immer montags bis donnerstags um 19.25 Uhr) angesetzt, bis der Sieger von „Dein Song“ feststeht. Ob das Marc Boye ist, darf er nicht verraten - noch nicht einmal, ob seine Reise nach der ersten Runde weitergeht.

Beworben hat sich Marc Boye vor rund einem Jahr für die Sendung. „Als Kind habe ich das immer total gerne geschaut“, verrät er. Als er älter wurde, interessierte er sich aber mehr für andere Formate. Doch dann bekam der Lindauer mit, dass einer seiner Lieblingsinterpreten, Kelvin Jones, in der Jury der Sendung sitzt.

Bewerbung innerhalb eines Tages fertiggestellt

Kurzerhand sendete der 18-Jährige die Unterlagen zu Kika. „Innerhalb eines Tages habe ich die Bewerbung, mit Video und Song, hingeschickt“, erzählt er - und wurde prompt als einer der 15 jungen Songwriter für die 16. Staffel ausgewählt.

Musik ist die große Leidenschaft des Lindauers. Trotzdem hat Marc Boye aber noch weitere Interessen: In seiner Freizeit spielt der 18-Jährige gerne Tennis, geht ins Fitnessstudio oder unternimmt etwas mit seinen Freunden - soziale Kontakte sind ihm sehr wichtig.

Als großer Nico-Santos-Fan geht er besonders gerne auf dessen Konzerte und verfolgt alles von seinem Lieblingsstar. Auch der bekannte deutsche Singer-Songwriter setzt auf starke Emotionen in seinen Liedern - wie auch Marc Boye.

Sein Lied „Better Not To Love You“ ist ein sehr persönliches Stück. „Alle meine Songs haben mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen zu tun“, sagt Marc Boye. Die Idee zu diesem Lied kam ihm durch eine zunächst unerwiderte Liebe, bei der er sich immer wieder dachte „It would be better not to love you“.

Melodie fiel Marc Boye im Freien ein

Die erste Melodie dazu fiel ihm ein, als er auf einem Stein in der Nähe der Lindauer Luitpold-Kaserne saß. „Für mich ist die Musik ein Ventil für persönliche Gefühle“, sagt Marc Boye. Dann lag aber das Lied einige Zeit auf Eis, bis er sich wieder daran setzte und weiterkomponierte.

Innerhalb von zwei Wochen schrieb er das Lied, also die Akkorde und erstellte somit das Grundgerüst für den Song. Damit war es aber noch längst nicht getan. Bis alles perfekt war, habe es insgesamt zwischen 150 und 200 Stunden gedauert. Aber das hätte sich gelohnt: „Ich bin sehr stolz auf den Song“, sagt Marc Boye.

Und nicht nur das: Das sehr persönliche Lied brachte auch privat Glück. Ebendiese Person, um die sich das Lied dreht, ist nun Marc Boyes Freundin, die ihm bei „Dein Song“ natürlich ganz fest die Daumen drückt.