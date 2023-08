Die Lindauerin Angelika Fotiadis ist am Dienstagabend in der Vox– Sendung „First Dates — Ein Tisch für zwei“ zu sehen. Die FDP–Kreisvorsitzende hatte sich für die Sendung beworben und an Dreharbeiten im April in Köln teilgenommen.

Ihre Teilnahme an der Sendung bereut sie auch einige Monate nach den Dreharbeiten nicht, sagt Angelika Fotiadis im Gespräch. Sie könne die Sendung jedem nur empfehlen, der wirklich auf der Suche nach der Liebe ist. „Ich lebe getrennt und suche das Pendant“, sagt sie. Das sei der Grund, warum sie mitgemacht hat.

Viel von den Dreharbeiten darf Angelika Fotiadis nicht berichten. Aber alles es in einem sehr realistischen Rahmen abgelaufen. Dass eine Kamera dabei war, habe sie fast nicht gemerkt.

Paare sind nicht zufällig zusammengewürfelt

Das Konzept der Sendung ist simple: In der Kuppel–Show erleben zwei Singles ein Treffen in einem Restaurant. Dort sehen sie sich zum ersten Mal und essen gemeinsam zu Abend.

Zusammengewürfelt wurde das Paar im Voraus von dem TV–Sender. Die Paarungen seien nicht dem Zufall überlassen, schreibt der Sender — sondern im Vorhinein anhand von persönlichen Vorlieben abgewogen worden „Lediglich herausfinden, ob es zwischen ihnen funkt, müssen die Gäste dann noch selbst.“

Wie ist es gelaufen?

Ob es bei ihr und ihrem Partner gefunkt hat, kann die Lindauer noch nicht verraten. Nur so viel: „Es hat viel Spaß gemacht.“