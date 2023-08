Viele Menschen tummeln sich in den Sommermonaten auf der Lindauer Insel. Am Leuchtturm allerdings bleibt der Andrang aus. Schon seit Beginn der Saison ist er geschlossen. Das bleibt auch erst einmal so.

Wie die Stadtverwaltung bereits mitteilte, sind Prüfungen am Leuchtturm nötig. Mittlerweile seien diese abgeschlossen, schreibt Bettina Wind, Sprecherin der Stadt Lindau, auf Nachfrage. Allerdings dauerten die Arbeiten „zur Herstellung eines ausreichenden Brandschutzes und zur Arbeitssicherheit“ noch an.

Stadt will Leichtturm verpachten

Wann der Leuchtturm wieder öffnet, könne noch nicht abgeschätzt werden. „Das hängt unter anderem von den Materiallieferzeiten ab.“

Die Stadt will den Leuchtturm in Zukunft an die Lindau Tourismus– und Kongress GmbH (LTK) verpachten. Der Vertrag werde parallel zu den Arbeiten noch steuerlich geprüft.