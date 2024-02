Lindauer Kulturverein richtet beliebtes Fußball-Hallenturnier aus

Der serbische Kultur- und Traditionsverein „Vuk-Stefanovic-Karadzic“ mit über 40-jähriger Ansässigkeit in Lindau organisiert schon seit über 15 Jahren ein Fußball-Hallenturnier. Besonders am Herzen liegt dem Veranstalter „die Vielfalt der unterschiedlichen Herkunft, die gemeinsame Verbindung des Sports, der faire Umgang untereinander“, betont der Verein. „Hier sehen wir uns als Kulturverein auch in der Pflicht. Nach dem Motto: ,Sport verbindet’“. Das wird geschätzt, für das Turnier im Jahr 2024 haben sich schon über 20 Teams angemeldet.

„Viele aus der Region, aus dem benachbarten Österreich und aus der Schweiz“, skizziert Vojkan Milenkovic, erster Vorsitzender des Vereins „Vuk-Stefanovic-Karadzic“. Das Fußball-Hallenturnier in der Dreifachturnhalle in Lindau-Aeschach steigt am Samstag, 10. Februar. Der Ball soll von 9 bis 21 Uhr und damit insgesamt zwölf Stunden rollen.

Das Startgeld beträgt 140 Euro. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro, auch der Zweite (500 Euro) und der Dritte (250 Euro) werden für ihre gute Leistung belohnt. Anmeldungen sind bei Milenkovic (0177/4647706) möglich.

Während des gesamten Hallenturniers stehen den Besuchern Balkan Spezialitäten zur Auswahl, wie Cevapcici in frisch gemachten Fladenbrot mit Luk und Ajvar. Des Weiteren wird ein DJ die Besucher mit Heimatklängen und internationaler Musik begeistern.

Der Veranstalter wäre froh, wenn die Resonanz vom Vorjahr bestätigt wird, als in der Spitzenzeit 300 bis 400 Zuschauer da waren. Titelverteidiger ist das Team Balkan, das sich 2023 nach Siebenmeterschießen gegen das Team Lovcen durchsetzte.