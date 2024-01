Kein neues Rekordjahr: Die Zahl der Geburten in der Asklepios Klinik Lindau ist 2023 wieder gesunken. Nach zwei außergewöhnlichen Jahren wurde diesmal die Schallmauer von 400 Geburten nicht geknackt. Woran das lag, dafür hat Oberärztin Carmen Graf eine Theorie.

Wenn Carmen Graf über spektakuläre Geburten erzählen soll, dann muss die Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtenhilfe der Lindauer Asklepios Klinik nicht lange überlegen. Das war im Jahr 2022. Ein völlig aufgelöster Vater kam in die Klinik und berichtete von seiner Frau, die es nicht mehr in die Klinik schaffe, weil das Kind schon unterwegs sei.

Baby auf dem Beifahrersitz geboren

„Eine Hebamme ist sofort losgerannt, ich habe noch warme Handtücher geholt“, erzählt Carmen Graf. Eine Sekretärin habe dann auch noch geholfen. „Wir haben das Kind im Auto auf dem Beifahrersitz auf die Welt gebracht“, sagt sie. Kind und Mutter wohlauf: Alles gut gegangen, also.

Das Neujahrsbaby in Lindau heißt Luna Savannah Panettella und wurde am 1. Januar um 12.39 Uhr geboren – zwölf Tage vor dem Entbindungstermin. Das Mädchen wiegt 2780 Gramm und ist 48 Zentimeter groß. Es ist das dritte Kind von Mutte Maria-Stella Panettella und ihrem Partner. (Foto: Asklepios Klinik Lindau )

Jedes Jahr kämen ein oder zwei Kinder ungeplant früh auf die Welt, sei es im Krankenwagen oder noch in den eigenen vier Wänden. „Es gibt immer wieder Fälle, die es nicht rechtzeitig bis ins Krankenhaus schaffen“, sagt Graf.

Zur Sicherheit Handtücher und Decken mitnehmen

Trotz der emotionalen Ausnahmesituation rät die Oberärztin in solchen Situationen: „Sicher Auto fahren, zur Not rechts ranfahren, anhalten und den Notruf 112 wählen.“ Am besten sei es, für solche Notfälle noch Handtücher oder warme Decken im Auto zu haben. Die Kinder sollen warm gehalten werden, bis der Notarzt vor Ort sei.

Vielleicht wurde während der Corona-Pandemie mehr gekuschelt. Carmen Graf

Zwischen 360 und 370 Kinder kamen 2023 bis kurz vor Ende des Jahres in der Lindauer Klinik auf die Welt. „Es werden nicht mehr so viele wie im vergangenen Jahr“, sagt Graf kurz vor Jahresende. 2022 waren es 466, ein Jahr davor sogar 472. Woran das lag, darüber kann Graf nur spekulieren. „Vielleicht wurde während der Corona-Pandemie mehr gekuschelt“, scherzt sie. Belegbar ist jedoch: Während der Pandemie stieg die Zahl der Geburten exorbitant. Normalerweise kamen vor der Pandemie rund 400 Babys pro Jahr in Lindau auf die Welt.

Anteil Kaiserschnitt: 28 Prozent

28 Prozent der Kinder kamen in diesem Jahr per Kaiserschnitt auf die Welt. Der Bundesschnitt liegt bei rund 30 Prozent. „Wir sind da eher unter Norm“, sagt Graf. Die Hälfte der Kaiserschnitte ist geplant, beim Rest gab es Komplikationen im Verlauf der Geburt.

Jede vierte Geburt sei eine Wassergeburt. „Durch das Wasser wird das Gewebe etwas weicher“, erklärt Graf. Das würde die Geburt für die Frauen etwas erleichtern.

Verweildauer durchschnittlich zwei bis drei Tage

Durchschnittlich zwei bis drei Tage verweilen die Frauen nach der Geburt im Krankenhaus. „Während der Corona-Pandemie war diese Dauer etwas kürzer“, sagt Graf.

Hannes sei bei den Jungen ein beliebter Vorname. Bei den Mädchen kam Amira immer wieder einmal vor. Auch Sofie war beliebt. „Dazu zeigt sich ein Trend zu älteren Namen, wie beispielsweise Erika“, sagt Graf.

Was blieb der Oberärztin sonst noch in diesem Jahr im Kopf? Der bundesweite Trend des Fachkräftemangels zeigte sich auch in der Gynäkologie und Geburtenhilfe der Asklepios Klinik Lindau. „Wir haben aber die Versorgung der Frauen durchweg aufrecht halten können“, betont Graf.

Risikopatientinnen werden nicht angenommen

Bei der Aufnahme allerdings gab es Ausnahmen - aber das sei den strukturellen Voraussetzungen in Lindau geschuldet. „Wir sind eine Level-4-Geburtsklink“, sagt Graf. Das bedeute, dass einige Risikopatientinnen nicht angenommen werden dürften. Das betreffe Frauen, deren Geburt mehr als vier Wochen vor dem errechneten Termin sei oder Frauen mit Vorerkrankungen, Adipositas und Babys, die weniger als 2,5 Kilogramm auf die Waage brächten.

„Dabei geht es um die Sicherheit“, sagt Graf. „Wir leiten die Frauen dann an Krankenhäuser mit Kinderklinik weiter.“ Kempten, Memmingen, Ravensburg sowie Friedrichshafen seien dafür geeignete Standorte.

Regelmäßige Weiterbildungen

Trotz des arbeitsreichen Jahres blieb für die Mitarbeiter der Asklepios Klinik noch Zeit für die regelmäßige Fortbildung. „Da betreibt die Klinik einen großen Aufwand, der sich aber lohnt“, sagt Graf. So würden die Ärzte und Hebammen einmal im Jahr in Hamburg geschult.

2024 erfolge eine Fortbildung vor Ort in Lindau, um auch für die spezifischen Klinikeigenschaften gerüstet zu sein - auch wenn es im kommenden Jahr mit Sicherheit wieder einige ungeplante Geburten außerdem des Lindauer Kreißsaals geben wird.