Lindauer Kiefer dominiert Schachturnier

Das Bodensee-Gymnasium in Lindau war am vergangenen Sonntag wieder Schauplatz eines großen Schachturniers, dem ersten Jugendturnier in einer Serie von sechs Wettkämpfen im Bezirk Oberschwaben Süd. Drei Lindauer erreichten dabei Podiumsplätze.

Um einen der begehrten Pokale per Punktwertung am Ende der Saison zu gewinnen, muss ein Spieler viel Ausdauer und eine konstante Leistung in allen Turnieren zeigen. Damit sich die Schachanfänger nicht gleich mit den sehr erfahrenen Spielern duellieren müssen, wurde das Turnier in zwei Gruppen aufgeteilt: das A-Turnier für Spieler mit einer Spielstärke (kurz ELO) von über 1000 Punkten und das B-Turnier für die unter 1000 Punkten eingestuften.

Der Favorit im A-Turnier, Johannes Kiefer vom Schachclub Lindau, gewann unangefochten eine Runde nach der anderen. Nach sieben Runden Schnellschach mit 15 Minuten Bedenkzeit erreichte er das Maximalergebnis von sieben Punkten. Die zweitplatzierte Ana-Maria Bursan aus Ertingen erreichte sechs und der Dritte Kevin Jose vom SV Friedrichshafen vier Punkte. Von den 16 Teilnehmern im A-Turnier waren noch zwei Spieler aus Lindau dabei: Felix Rendelmann auf Platz 5 und Nikita Pavlov als 12., die beide im Rahmen ihrer Erwartungen lagen.

Feinwertung gibt den Ausschlag

Mit 46 Teilnehmern war das B-Turnier deutlich besser besetzt und auch spannender bis zur Entscheidung. Nach sieben Runden waren drei Spieler punktgleich mit sechs Punkten und der Gewinner des Wettbewerbs musste durch die Feinwertung ermittelt werden. Da er im Durchschnitt die stärkere Gegner hatte, gewann letztendlich Omar Al Hroub aus Riedlingen. Dahinter landeten die beiden Lindauer Benjamin Schreiner und Uanya Schönherr.

Weitere Schüler des Bodensee-Gymnasiums in Lindau, die beim B-Turnier Erfahrung gesammelt haben, waren Loris Grimminger, Jakob Schymosch, Simeon Kojic, Tim Geisler und Muhammed Alici. Als große Überraschung landete das jüngste Mitglied des Schachclubs Lindau, der 8-jährige Karim Saiaf, auf Rang 30 mit drei Punkten.

Ein großes Lob verdienten Martin Zebandt als Turnierleiter, Xaver Fichtl vom Schachclub Lindau, und die zwei Schiedsrichter Mike Montgomery und Jonas Halder.