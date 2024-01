Lindauer Judo-Mädchen erobern Spitze

Die Allgäuliga entwickelt sich zu einem Krimi. In der Rückrunde ist bis zur letzten Sekunde alles offen. Die Nerven der Lindauer Judokas liegen blank - doch dann ist der Jubel groß.

Das Geschrei am Mattenrand ist ohrenbetäubend. Die Mädchen und Jungs feuern ihre Kämpfer an, geben ihnen lautstarke Tipps, ziehen und drehen mit ihnen ein. Hier ist niemand allein auf der Matte. Die Allgäuer Jugendliga hat einen ganz besonderen Reiz. Während Judokas im Wettkampf meist Einzelkämpfer sind, geht es hier um die Mannschaft. Und da wachsen einige Kämpferinnen und Kämpfer über sich hinaus. Vielleicht auch, weil sie wissen: Selbst, wenn sie verlieren, bedeutet das noch nicht das Aus. Die Vereinskameraden können die Niederlage noch ausgleichen.

In der Allgäuliga kämpfen neben dem TSV Lindau Mannschaften aus Altusried, Burgberg, Kempten, Sonthofen und Waltenhofen. Die Mädchen und Jungs, die höchstens 14 Jahre alt sein dürfen, treten in getrennten Teams an. Es gibt eine Hin- und eine Rückrunde, dann steht der Gesamtsieger fest.

Vielversprechende Vorrunde

Die Vorrunde in Waltenhofen verlief für den TSV Lindau schon vielversprechend. Die Jungs mussten sich nur den starken Judokas aus Kempten geschlagen geben und landeten auf Platz zwei. Die Mädchen führten nach einer überzeugenden Leistung die Tabelle an, untermauerten damit ihren Führungsanspruch.

Die Erwartungen waren daher auch bei der Rückrunde in Altusried groß. Manfried Steiert und sein Trainerteam hatten allerdings krankheitsbedingt einige Ausfälle. Doch jede nicht besetzte Gewichtsklasse bedeutet einen Punktverlust - wenn die andere Mannschaft einen Kämpfer stellen kann. Das machte sich bemerkbar. Auch wenn sie alles gaben: Die Jungs des TSV Lindau landeten in der Rückrunde nur auf Platz vier. Auch die Mädchen, die auf drei Kämpferinnen verzichten mussten, knüpften nicht an ihre Leistung von der Vorrunde an: Sie beendeten die Rückrunde auf dem dritten Platz.

Großes Rechnen am Ende

Jetzt begann das große Rechnen. Wie viele Siege hatte jede Mannschaft, wie ist die Unterbewertung? Und wer hat gegen wen verloren? Die große Frage: Reicht es für den TSV Lindau noch für einen Platz auf dem Siegertreppchen? Die Nerven lagen blank. Eine gefühlte Ewigkeit später dann die Entscheidung. Die Jungs wurden Dritter, die Mädchen sicherten sich den ersten Platz. Der Vorsprung vor dem TV Kempten war allerdings hauchdünn: Beide Mannschaften waren punktgleich, doch Lindaus Mädchen hatten einen Sieg mehr auf ihrem Konto.