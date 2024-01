Lindauer Handballern gelingt das nächste Schützenfest

Besser hätte es nicht laufen können für die Handballerinnen und Handballer des TSV Lindau am Samstag in der Dreifachturnhalle. Vor allem die Herren waren von Anfang an extrem präsent auf dem Feld gegen die TSG Söflingen III in der Bezirksklasse. Mit 41:27 (22:8) setzten sie ihre Erfolgsserie zu Hause fort und sie blieben damit im elften Heimspiel hintereinander ungeschlagen. Nach der Hinspielniederlage beglichen sie somit auch die Rechnung. Besonders überraschend für die Mannschaft war, dass trotz des Europameisterschaftsspiels Deutschland gegen Österreich dennoch 125 Zuschauer den Weg in die Halle fanden. „Dass wir wirklich vor so einer Kulisse auftreten konnten, mit so einer Konkurrenz im Fernsehen, war wirklich außerordentlich“, schwärmte der Lindauer Kapitän Alexander Haller.

Das Publikum bekam von den Gastgebern richtig was geboten. Mitaufsteiger Söflingen III gelang am Samstagabend erst in der zehnten Minute das erste Tor - bis zur Pause sollten nur sieben weitere Treffer hinzukommen. „Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Wir konnten viele einfache Tore mit Tempogegenstößen machen und Jens Ellermann hat super gehalten in der ersten Hälfte“ freute sich der Haller.

Simon Wiedrich und Robert Broszio feiern ihr Comeback

Gleich zwei verletzungsbedingte Rückkehrer standen beim TSV wieder auf dem Feld. Simon Wiedrich kehrte als Kreisläufer nach einem Jahr Pause zurück. „Er ist unglaublich wichtig für die Abwehr. Das war wirklich erfreulich“, sagte Haller. Aber auch Robert Broszio, immer wieder Torgarant im Rückraum, lief am Samstag wieder auf.

Dass es Söflingen III in der zweiten Hälfte gelang, 19 Treffer zu erzielen, liegt für Haller eher an der zurückgehenden Konzentration und Schnelligkeit bei den Lindauern. Ein Luxus, den sie sich leisten konnten - in der 46. Minute lagen die Inselstädter bereits mit 30:15 in Front. Zusätzlich wurde laut Haller „ auch viel ausgewechselt in der zweiten Hälfte, damit alle mal im Einsatz sind. Das hat den Spielfluss etwas beeinträchtigt“, erklärte er. Am Ende war es ein ähnlich hohes Ergebnis für die Lindauer wie vor der Pause gegen den Tabellenzweiten TSG Ehingen (40:20).

Bester Torschütze der Begegnung war Haller mit neun Treffern. Der Kapitän überzeugte mit seiner Nervenstärke, er verwandelte vier von vier Siebenmetern. Auch Söflingens Außenspieler Sebastian Spirkl gelangen neun Tore.

Lindauer suchen nach einer Lösung auf der Trainerposition

Nächste Woche geht es am Samstag für die Lindauer um 16 Uhr zur MTG Wangen III, schlechter postierter Tabellennachbar der Inselstädter. In der Hinrunde siegte Lindau mit 30:16, danach haben sich die Allgäuer gut entwickelt. „Das wird auf jeden Fall eine Aufgabe“, meinte der Kapitän und will unbedingt nächste Woche wieder mit Trainer an der Seitenlinie antreten. Denn am Samstag wollte sich niemand finden. Interimstrainer Wiedrich und Broszio waren als Spieler wieder im Einsatz und Leopold Plieninger terminlich verhindert. „Auch wenn es am Samstag hervorragend klappte, soll auf jeden Fall wieder ein Trainer für nächste Woche gefunden werden. „Wir müssen uns da früher Gedanken machen. Jemand muss an der Bank stehen und das Spiel voll im Fokus haben“, sagte Haller.

Beim 20:16-Sieg der Lindauer Handballfrauen gegen die TSG Leutkirch in der Kreisliga bedauerte Trainer Haller, „dass ihr Spiel von Zeit zu Zeit etwas fahrig und zu hektisch war“. Der Sieg sei aber vollkommen verdient gewesen. Mit 10:9 ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel lief es besser, Laura Heuchert erhöhte in der 38. Minute per Siebenmeter auf 15:10. Die TSG kam auf 13:15 heran, aber Lindauerinnen ließen danach nur noch drei Gegentreffer zu. Neuzugang Annika Paust feierte laut Haller „ein erfreuliches und gelungenes Debüt im Rückraum“.

Nächste Woche geht es für die sechstplatzierten Lindauer Handballerinnen zu der neugegründeten Mannschaft TV Weingarten III. Kurios - Weingarten III steht in der Kreisliga auf Platz zwei und Weingarten II auf Platz vier. „Bei den Damen wird es am Sonntag um 18 Uhr wichtig sein, dass Sie ihre Trainingsleistung auf das Feld bekommen. Das hat mir am Samstag gefehlt. Wenn sie es schaffen, müssen wir uns auch nicht groß verstecken“, meinte Lindaus Frauentrainer Haller.

Für die Herren des TSV Lindau spielten: Weiher, Ellermann (Tor); Haller (9 Tore, 4 Siebenmeter/4 Tore), Bräu (1), Gauger (7), Wiedrich (2), Miranda Bernado (3), Grübel (5), Stausberg (5), Broszio (6), Miller, J. Brombeis (3)

Für die Damen des TSV Lindau spielten: Stubner, F. Bernhardt, Apolozan, Richter (3), Leibrecht (2), Priebe (2), Heuchert (4, 4/2), Paust (3), Stocker (3), L. Bernhardt (1), Nader (2).