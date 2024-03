Lindauer Feuerwehr rückt zweimal aus

Die Lindauer Feuerwehr ist seit der Nacht von Sonntag auf Montag zu zwei Einsätzen von der Integrierten Leitstelle Allgäu gerufen worden. Davon berichtet die Feuerwehr Lindau in einem Schreiben.

Am Montag ging es um 8.22 Uhr für die Hauptamtliche Wachbesatzung in den Stadtteil Aeschach. Aufgrund eines medizinischen Notfalls forderte der Rettungsdienst die Drehleiter an. Ein Patient musste im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses versorgt und anschließend schonend mit der Drehleiter zum Rettungswagen verbracht werden. Nach etwa dreißig Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet und die Kräfte konnten wieder einrücken.

In der vorangegangenen Nacht wurde um 23.34 Uhr eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache in die Münchhofstraße zu einer Notfalltüröffnung alarmiert. Ein aufmerksamer Mitteiler nahm aus einer Wohnung Hilferufe wahr und wählte daraufhin den Notruf. Da aber zwischenzeitlich ein Zugang zur Wohnung hergestellt werden konnte, war eine Hilfe der Feuerwehr nicht mehr nötig und die Kräfte konnten den Einsatz abbrechen. Polizei und Rettungsdienst waren auch vor Ort.