Lindauer Feuerwehr dreimal gefordert

Um kurz nach neun Uhr wurde am Donnerstagvormittag der Löschzug Hauptwache in die Peter-Dornier-Straße alarmiert. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes hatte Alarm ausgelöst. Nach Erkundung des Einsatzleiters konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Anlage wurde der Falschalarm ausgelöst. Nach rund 15 Minuten rückten die drei angerückten Fahrzeuge wieder ab.

Noch auf der Rückfahrt zum Feuerwehrhaus ging die Meldung über einen Brand in einem Wohnanhänger im Heuriedweg ein. Nach raschen Eintreffen des Löschfahrzeuges konnte Qualm aus einem Wohnwagen wahrgenommen werden, wie die Feuerwehr berichtet. Verkohlte Gegenstände wurden vom Eigentümer bereits eigenständig mit einem Feuerlöscher abgelöscht und nach draußen gebracht. Ein Trupp unter Atemschutz schaltete daraufhin den Wohnanhänger stromlos und belüftete diesen durch öffnen der Seitenfenster. Abschließend erfolgte die Kontrolle auf mögliche Brand- und Glutnester mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Die Ursache des Brandes ist womöglich auf einen Defekt an der Stromversorgung zurückzuführen. Nach etwa einer halben Stunde wurde der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Bereits am Mittwochabend Abend um 22.33 Uhr war der Löschzug Hauptwache gemeinsam mit der Löschgruppe Altstadt zum Parkhaus auf die Lindauer Insel gerufen worden. Bei einem Fahrzeug hatte das automatische Notrufsystem eCall ausgelöst. Nachdem keine Rückmeldung des betroffenen Fahrzeuges kam, löste die Integrierte Leitstelle Allgäu eCall ohne Nach umfangreicher Erkundung an der Einsatzstelle konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden und der Einsatz wurde abgebrochen. Polizei und Rettungsdienst waren auch vor Ort.