Lindauer Faustballer wollen versöhnlichen Saisonabschluss

Der TSV Lindau ist in der Faustball-Landesliga nahezu aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden. Erloschen ist der Ehrgeiz damit aber nicht. Zu Hause in der Sporthalle an der Reutiner Straße möchten die Inselstädter einen Platz auf dem Podest erreichen. Spielbeginn ist am Sonntagmorgen um 10 Uhr.

Mit von der Partie wird auch der Lokalrivale VfB Friedrichshafen sein, der mit zwei Teams zum Spieltag nach Lindau fahren wird. Die erste Häfler Mannschaft ist schon Meister, würde aber gerne auch die weiße Weste wahren. Lindau hofft eben, dem bereits feststehenden Titelträger die erste Niederlage der Hallensaison 2023/2024 zu bescheren. Für die zweite Mannschaft des VfB sind die Spiele durchaus noch von Bedeutung. Nur bei einem Punktgewinn wäre der Klassenerhalt ganz sicher, ansonsten müssten die Seehasen auf die Ergebnisse des TSV Denkendorf in Allmendingen schauen.

Minimale Chance auf Aufstiegsrelegation

Eine Minimalchance auf die Relegation zur Verbandsliga haben die Lindauer noch. Dafür müssten sie alle Spiele gegen die beiden Teams aus Friedrichshafen und den TV Veringendorf gewinnen und hoffen, dass der TSV Allmendingen beim Parallelspieltag nichts holt - nur dann würde den Lindauern noch der Sprung auf Rang zwei gelingen. „Auf jeden Fall werden den Zuschauern hochklassige Spiele und intensiver Faustballsport geboten“, so der TSV Lindau, der auch Essen und Trinken anbieten wird.

Die Ausgangslage der Inselstädter hätte wesentlich besser sein können. Allerdings ließ Lindau beim vergangenen Spieltag beim TV Veringendorf einige Punkte liegen. Sowohl gegen den Tabellenletzten TSV Oberlenningen als auch gegen den Vorletzten TSV Denkendorf kamen die Lindauer nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Außerdem gab es eine 0:3-Pleite gegen den TV Veringendorf. Schon vor dem Spieltag gab es drei verletzungsbedingte Absagen. Nach einer Verletzung während des Spieltags musste Lindau am Ende sogar in Unterzahl spielen. Das machte sich bemerkbar - zu Hause wollen es die Lindauer jetzt wieder besser machen.